ЗСУ озброять касетними боєприпасами: у Байдена зробили гучну заяву

Україна потребує артилерії, щоб проводити наступальні операції, підкреслив Джейк Салліван.

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Джейк Салліван анонсував надання Україні касетних боєприпасів / УНІАН, Wikipedia

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми засновуємо наше рішення про допомогу в галузі безпеки на потребах України, А Україні потрібна артилерія для підтримки своїх наступальних і оборонних операцій", - підкреслив він в ході брифінгу.

За словами Саллівана, що зараз Україна потребує артилерії, щоб проводити свої наступальні і оборонні операції.

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Україна робмить на фронті "тисячі пострілів на день", резюмував радник президента США з національної безпеки.

Новий пакет військової допомоги Україні

У свою чергу заступник глави Пентагону з політичних питань Колін Каль озвучив список нового пакету військової допомоги від США Україні:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 155-мм гаубицю;

155-мм артилерійські снаряди, в тому числі касетні боєприпаси DPICM, і 105-мм снаряди;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні апарати Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування і перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

запасні частини та інше Польове обладнання.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для України

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

CNN раніше повідомляв, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ і артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена не була готова виконати це побажання.​

У лютому 2023 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Однак у Німеччині критикували таке прохання.

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