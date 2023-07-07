Касетні боєприпаси посилять ЗСУ та прискорять звільнення територій - Подоляк

Україні потрібно більше снарядів і боєприпасів – країни-партнери розуміють суворі реалії війни, сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Касетні боєприпаси на озброєнні ЗСУ посилять моральний тиск на російських окупантів - Подоляк / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот YouTube

Якщо Україна отримає касетні боєприпаси, боєздатність окупаційних військ країни-агресора Росії на полі бою знизиться. Посилення ЗСУ вплине на можливості звільнення територій та моральний стан загарбників. Українській армії потрібно більше снарядів і боєприпасів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що касетні боєприпаси на озброєнні армії України прискорять процеси звільнення окупованих територій і вплинуть на моральний стан загарбників РФ.

"Безсумнівно, що передача Україні додаткових обсягів снарядів є дуже вагомим внеском у прискорення процедур деокупації. Особливо, якщо мова йде про касетні боєприпаси, які, безумовно, здатні мати надзвичайний психоемоційний вплив на і без того деморалізовані російські окупаційні угруповання", - зазначив Подоляк.

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Крім того, чиновник додав, що Україні важливо знизити рівень боєздатності та морального стану окупантів Росії при використанні такого типу боєприпасів.

Також Михайло Подоляк підкреслив, що Україні потрібно більше боєприпасів і подякував Заходу за "розуміння суворих реалій війни".

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що ЗСУ роблять все можливе і неможливе на полі бою в рамках контрнаступальної військової операції. Для подальшого просування армії потрібно більше постачань озброєнь.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський заявив, що українські війська на Бахмутському напрямку відвоювали частину раніше захоплених окупантами Росії територій.

Спікер Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку. Ворог, у свою чергу, все ще чинить потужний опір.

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