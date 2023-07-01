РФ нарветься на відповідь: США можуть передати Україні касетні боєприпаси — Міллі

Російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні, нагадав Марк Міллі.

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Марк Міллі не виключив передачу Україні касетних боєприпасів / Фото defense.gov, УНІАН

США розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів.

Обговорення про постачання триває. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, повідомляє The Independent.

За його словами, США думають про надання цих боєприпасів "протягом тривалого часу".

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Міллі зазначив, що російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні і українські війська отримали касетні бомби від інших союзників і розгорнули зброю.

"Українці попросили про це, Інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес прийняття рішень триває", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Туреччина передає Україні для боротьби з країною-агресором РФ свої касетні боєприпаси, виготовлені за часів "Холодної війни".

Під час ведення вогню боєприпасами dual-purpose improved conventional munitions (dpicm) вони вибухають і розкидають 88 менших боєприпасів. Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на анонімних американських і європейських чиновників.

Нагадаємо, в Адміністрації президента США Джо Байдена ретельно розглядають запит України Про постачання касетних боєприпасів ЗСУ.

Вже кілька місяців українські чиновники і депутати дипломатичними каналами закликали адміністрацію Байдена і конгрес надати ЗСУ касетні боєприпаси - зброю, яка заборонена в більш ніж 100 країнах світу.

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