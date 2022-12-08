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У Білому домі думають над постачанням ЗСУ касетних боєприпасів - CNN

8 грудня 2022, 15:16
В Адміністрації президента США Джо Байдена розглядають запит України про постачання американських касетних боєприпасів, повідомляє CNN.
Білий дім
У Білому домі думають над постачанням ЗСУ касетних боєприпасів - CNN / фото УНІАН і Вікіпедія

В Адміністрації президента США Джо Байдена ретельно розглядають запит України про постачання касетних боєприпасів ЗСУ. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі.

За їхньою інформацією, вже кілька місяців українські чиновники і депутати дипломатичними каналами закликали адміністрацію Байдена і конгрес надати ЗСУ касетні боєприпаси - зброю, яка заборонена в більш ніж 100 країнах світу. Але його російські окупанти активно продовжують використовувати у війні проти України.

Як стало відомо телеканалу CNN, високопоставлені чиновники адміністрації Байдена розглядали вищевказаний запит протягом декількох місяців і не відкинули його.

Касетні боєприпаси є неточними за своєю конструкцією і розкидають "бомби" на великих площах, які можуть не вибухнути при зіткненні і можуть становити довгостроковий ризик для будь-кого, хто з ними зіткнеться, подібно наземним мінам.

Як кажуть експерти, для України касетні боєприпаси могли б вирішити дві великі проблеми – наситити великою кількістю боєприпасів (в першу чергу − для артилерії і ракетних систем), і ліквідувати чисельну перевагу Росії в артилерії.

За даними джерел, адміністрація Байдена аж ніяк не відкидала цей варіант як крайній засіб, якщо запаси боєприпасів у ЗСУ почнуть вичерпуватися. Але поки пропозиція України ще не отримала належного розгляду - значною мірою через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на здатність США передавати касетні боєприпаси.

Ленд-ліз від США для України

Раніше генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, що західні країни досить повільно надають Україні зброю і постачають її в недостатніх кількостях хоча могли б давати і більше. Причиною цього є страх, що війна між Росією і Україною може перерости у війну РФ і НАТО, або ж стати ядерною.

Однак щоб цього не допустити, потрібно не гальмувати надання зброї, а рішуче здобути перемогу над країною-агресором Росії на полі бою, підкреслив Романенко.

Український офіцер, політтехнолог і журналіст Тарас Березовець зазначав, що війна Росії проти України завершиться силовим сценарієм. Київ має завдати нищівної поразки Москві. Ключовим моментом може стати звільнення Криму, після якого Володимира Путіна відсторонить від влади його власне оточення. Якщо ЗСУ отримають багато зброї від США в рамках ленд-лізу, українські війська зможуть розбити російських окупантів за 1,5 роки.

Інші новини:

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