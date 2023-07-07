США передадуть Україні касетні боєприпаси - WP

На військових запасах США може залишатися 4,7 мільйона касетних снарядів, ракет та бомб.

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Україна може отримати від США касетні боєприпаси / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Україна може отримати від Америки касетні боєприпаси. Президент США Джо Байден вже ухвалив рішення про вилучення боєприпасів із запасів Пентагону. Про це повідомляє Washington Post.

Повідомляється, що це рішення було прийняте в обхід законодавства про заборону виробництва касетних боєприпасів з коефіцієнтом відмов понад 1%. Його ухвалили на тлі контрнаступу ЗСУ та скорочення запасів артснарядів.

Дебати щодо цього тривали декілька місяців, адже касетні боєприпаси заборонені у більшості країнах. Касетна зброя вибухає в повітрі, випускаючи від десятків до сотень менших боєприпасів.

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Україні можуть передати касетні артилерійські снаряди M864, які запускатимуть з 155-мм гаубиць. США відбирають боєприпаси з рівнем втрати 2,35% або нижче, каже речник Пентагону Бриг.

Повідомляється, що на військових запасах США може залишатися 4,7 мільйона касетних снарядів, ракет, бомб, які містять 500 мільйонів суббоєприпасів або бомб.

"Росіяни використовують в три-чотири рази більше артилерійських снарядів різного калібру, ніж ми. І ми повинні економити, тому що ми не можемо так інтенсивно обстрілювати. Оскільки ці снаряди (касетні - Главред) ефективні, вони дозволять нам компенсувати цю різницю. Росіяни використовують їх проти нас, тому для нашої самооборони ми маємо повне право використовувати такі ж боєприпаси", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Військова допомога Україні

Україна може отримати від Португалії безпілотники AR3, які здатні виконувати операції тривалістю до 16 годин. Про це повідомила компанія Tekever, яка виробляє ці дрони.

Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет підтримки для України. Зокрема, військові країни проведуть навчання на винищувачах Jas 39 Gripen для українських пілотів.

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2А4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

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