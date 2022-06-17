УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вступ в ЄС - не інтеграція до НАТО: у Путіна відреагували на рішення Єврокомісії щодо України

17 червня 2022, 17:46

У Кремлі побоюються посилення обороноздатності Євросоюзу.

Пєсков ЄС
Кремль з "підвищеною увагою" спостерігає за перспективою вступу України до ЄС - Пєсков / Колаж Reuters, УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив заяву про те, що рішення Європейської комісії схвалити надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу, мовляв, вимагає підвищеної уваги з боку Кремля. Незважаючи на різний підхід Москви до питань вступу до ЄС та інтеграції в НАТО, російська сторона стурбована, мовляв, дискусіями щодо посилення обороноздатності Європейського Союзу.

Як повідомляє РИА Новости, речник Кремля розповів про те, що ще один крок України на шляху вступу до ЄС вимагає, мовляв, "підвищеної уваги" з боку Росії.

читайте такожУ той час, коли Київ приймає лідерів ЄС, Москва бенкетує за порожнім столом: як РФ опинилася в повній ізоляціїЗа його словами, незважаючи на різне ставлення Москви до питань вступу до Євросоюзу та інтеграції в Північноатлантичний альянс, російська держава відзначає для себе тенденцію до посилення дискусій щодо зміцнення обороноздатності ЄС.

"Це, як і раніше, залишається іншою площиною (ніж питання вступу до НАТО) хоча це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію у Європі дискусій щодо посилення військової складової Євросоюзу, військової, оборонної та складової в галузі безпеки, тому там відбуваються різні трансформації, які ми, звичайно, ретельно спостерігаємо", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Рішення Єврокомісії щодо статусу країни-кандидата в ЄС для України

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у п'ятницю, 17 червня, оголосила про те, що Комісія рекомендує надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

За її словами, Київ виконав 80% вимог Брюсселя, серед решти вимог – забезпечення верховенства права, боротьба з корупцією і зниження впливу олігархів на політику.

Президент України Володимир Зеленський привітати рішення Єврокомісії. Наразі Київ очікує на позитивний вердикт Євроради.

"Вітаю позитивний висновок Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу. Дякую президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн і кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки Європейської Ради наступного тижня", - сказав гарант.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для початку перемовин щодо вступу з ЄС Україні потрібно виконати низку вимог. Йдеться про реформу Конституційного суду, боротьбу з корупцією, призначення керівників НАБУ і САП та врегулювання інших питань.

новини Росії Кремль Еврокомиссия Дмитро Пєсков новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:48

Експерт з євроінтеграції Ірина Сушко: "Скорочених процедур та швидкого членства в ЄС не буде"

17:46

Вступ в ЄС - не інтеграція до НАТО: у Путіна відреагували на рішення Єврокомісії щодо УкраїниВідео

17:38

Джонсон вдруге приїхав до Києва і зустрівся із ЗеленськимВідео

17:24

"США - посланці Господа": Путін несе нову нісенітницю, знову звинувачуючи ЗахідВідео

17:16

Путін назвав причину війни проти УкраїниВідео

Реклама
16:54

"Європі загрожує хаос": Байден заявив, що Путін не зупиниться на УкраїніВідео

16:44

Лукашенко погрожує вдарити по Києву, якщо ЗСУ "нападуть" на Білорусь та "атакують" завод у МозиріВідео

16:43

"Ліве вухо не чутиме": відомого телеведучого контузило

16:37

Гірка пігулка до солодкої цукерки: чи чекати Україні неприємних сюрпризів від ЄвросоюзуПогляд

16:31

Анна Богдан показала, з ким спить після розставання з Заливако

16:29

Телемарафон Embrace Ukraine: найактивніший благодійник отримає прапор України з підписом Зеленського

16:07

"На міну наїхав, ногу відірвало": окупант розповів батькові моторошні реалії війни в УкраїніВідео

15:53

Україна офіційно впровадила візовий режим з РосієюВідео

15:50

"Прийшов час дати чіткі зобов'язання": у Німеччині розкритикували Шольца через зброю для УкраїниВідео

15:42

Лукашенку "наснилося", що Польща хоче "відтяпати" західну Україну: "нам доведеться реагувати"Відео

15:34

В РФ знайшли мертвим ексглаву "Росозброєння"

15:26

Людей били і катували струмом: українці розповіли про жахи російської "фільтрації" у Маріуполі

15:14

Макрон, Шольц та Драгі не змушували Зеленського йти на переговори з Путіним - НикифоровВідео

15:13

Україна попливе: синоптики попередили про атаку потужних гроз і зливВідео

15:09

"Це величезні гроші!": у Держдумі закликають росіян здавати пляшки

Реклама
15:02

Що дасть Україні статус кандидата в Євросоюз: у Кабміні пояснили перевагиВідео

14:52

Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували окупанта, який називав себе "господарем" українців

14:37

Як не допустити перетворення Байдена на Шольца через страх перед ПутінимПогляд

14:12

Чотири області України окупанти можуть посилено атакувати авіацією – військовий аналітикВідео

14:11

Прикмети на 18 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:08

Україна повинна виконати план дій для початку переговорів про вступ до ЄС: деталі - ЄрмакВідео

13:54

Євробачення-2023 пройде не в Україні

13:40

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: неймовірний рецептВідео

13:19

"Громадяни Чеченської Республіки!": окупанти обстрілювали українців листівками для чеченцівВідео

13:10

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС - BloombergВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 червня 2022: Близнюкам - зміни на краще, Скорпіонам - успіх, Водоліям - погані сниВідео

12:59

Маразм міцнішав: у Росії хочуть зробити з Медведєва "президента України"

12:47

Ракетний удар по Миколаєву: дві людини загинули, ще 20 - пораненоФото

12:29

Росія може збільшити інтенсивність авіаударів: під загрозою 4 області - експерт

12:13

Угробив купу десантників: у РФ відсторонили генерала за величезні провали в Україні

12:02

70% екіпажу ліквідовано: деталі удару ЗСУ по ворожому буксиру "Василь Бех"Відео

11:49

Остапчук про "домагання" Кіркорова: "побачив у мені чоловіка, з яким хотів би провести вечір"

11:47

Поки Київ приймає лідерів ЄС, Москва бенкетує за порожнім столом: як РФ опинилася в повній ізоляціїПогляд

11:44

Шольц, Макрон і Драгі просили Зеленського повернутися до переговорів з Путіним - Die WeltВідео

11:24

Помре, як Каддафі: Путіна можуть ліквідувати "хижаки" з його оточення – ЗМІВідео

Реклама
11:01

"Полювання на окупантів триває!": українські десантники спалили російські "Урагани"

10:54

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

10:29

Ектор Хіменес-Браво показав кохану, з якою його розлучила війна

10:29

Потужний вибух у центрі окупованого Донецька: над містом підіймається стовп чорного димуВідео

10:17

ЗСУ влучили ракетою в російський буксир "Василь Бех", який доставляв озброєння на ЗміїнийВідео

09:59

"Армія бомжів": на Харківщині окупанти вкрали в українців плитку, але додому не довезли

09:48

"Це жахлива помилка Путіна": РФ стратегічно вже програла війну – голова збройних сил БританіїВідео

09:31

"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну": Лавров відзначився цинічною заявоюВідео

09:18

Чотири перемоги і одна зрада: що приніс Україні візит до Києва та Ірпеня Макрона і компаніїПогляд

09:13

Ніхто не знає, що буде далі: Путін керує війною в Україні "в ручному режимі" - ГрозєвВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти