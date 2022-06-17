Вступ в ЄС - не інтеграція до НАТО: у Путіна відреагували на рішення Єврокомісії щодо України

Кремль з "підвищеною увагою" спостерігає за перспективою вступу України до ЄС - Пєсков / Колаж Reuters, УНІАН

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив заяву про те, що рішення Європейської комісії схвалити надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу, мовляв, вимагає підвищеної уваги з боку Кремля. Незважаючи на різний підхід Москви до питань вступу до ЄС та інтеграції в НАТО, російська сторона стурбована, мовляв, дискусіями щодо посилення обороноздатності Європейського Союзу.

Як повідомляє РИА Новости, речник Кремля розповів про те, що ще один крок України на шляху вступу до ЄС вимагає, мовляв, "підвищеної уваги" з боку Росії.

читайте такожУ той час, коли Київ приймає лідерів ЄС, Москва бенкетує за порожнім столом: як РФ опинилася в повній ізоляціїЗа його словами, незважаючи на різне ставлення Москви до питань вступу до Євросоюзу та інтеграції в Північноатлантичний альянс, російська держава відзначає для себе тенденцію до посилення дискусій щодо зміцнення обороноздатності ЄС.

"Це, як і раніше, залишається іншою площиною (ніж питання вступу до НАТО) хоча це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію у Європі дискусій щодо посилення військової складової Євросоюзу, військової, оборонної та складової в галузі безпеки, тому там відбуваються різні трансформації, які ми, звичайно, ретельно спостерігаємо", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Рішення Єврокомісії щодо статусу країни-кандидата в ЄС для України

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у п'ятницю, 17 червня, оголосила про те, що Комісія рекомендує надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

За її словами, Київ виконав 80% вимог Брюсселя, серед решти вимог – забезпечення верховенства права, боротьба з корупцією і зниження впливу олігархів на політику.

Президент України Володимир Зеленський привітати рішення Єврокомісії. Наразі Київ очікує на позитивний вердикт Євроради.

"Вітаю позитивний висновок Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить нашу перемогу. Дякую президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн і кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки Європейської Ради наступного тижня", - сказав гарант.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для початку перемовин щодо вступу з ЄС Україні потрібно виконати низку вимог. Йдеться про реформу Конституційного суду, боротьбу з корупцією, призначення керівників НАБУ і САП та врегулювання інших питань.