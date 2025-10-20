Євросоюз хоче змінити правила членства заради України - Politico

Пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розроблення і має бути схвалена всіма країнами, що діють.

Євросоюз хоче змінити правила членства заради України / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Майбутні члени мають бути зобов'язані відмовитися від права вето

Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими членами ЄС

У Європі розглядають пропозицію про зміну правил членства в Євросоюзі. Згідно з новим механізмом, нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими щодо вступу України в блок.

Як пише Politico, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розроблення та має бути схвалена всіма діючими країнами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладення вето окремими країнами.

"Майбутні члени мають бути зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики", - заявив Антон Хофрайтер, голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини.

"Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", - йдеться в повідомленні.

Ця ініціатива дасть змогу країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, як-от Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето - права, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політиці ЄС.

"План приєднання нових членів без повного права голосу" гарантував би нам можливість діяти навіть у розширеному ЄС. З обговорень із представниками західнобалканських держав я отримую чіткі сигнали про те, що такий підхід вважається конструктивним і життєздатним", - заявив Хофрайтер.

Напередодні майбутньої оцінки Комісією стану переговорів про розширення з різними країнами-кандидатами один із дипломатів ЄС припустив, що Комісія могла б також спробувати прискорити процес розширення, рухаючись уперед у переговорах без необхідності отримання офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС щоразу. Це також дозволило б уникнути надання Орбану права вето на кожному етапі переговорів.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що зараз варто відкласти питання вступу України до НАТО через війну, яка триває, а дискусії про вступ держави до Європейського Союзу є передчасними.

