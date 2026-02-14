Рус
ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

Віталій Кірсанов
14 лютого 2026, 08:52
Майже 90% російських підрозділів втратили зв'язок після того, як Маск відключив сервіс на початку лютого.
ЗСУ перейшли в контрнаступ
ЗСУ перейшли в контрнаступ

Що написано в матеріалі The Telegraph:

  • Контрнаступ ЗСУ є відповіддю на сприятливі умови на полі бою
  • Україна активізувала удари по військових об'єктах всередині Росії

Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink. Видання The Telegraph навело дані Інституту вивчення війни (ISW) про те, що ЗСУ почали локальні контратаки для відновлення зв'язку між позиціями на лінії фронту між південним Добропіллям і північною Варваривкою.

На картах показані контрнаступи поблизу Тернуване, Добропілля і Залізничного, недалеко від кордону між Дніпропетровською і Запорізькою областями.

Аналітики ISW вважають, що контрнаступ ЗСУ є відповіддю на сприятливі умови на полі бою, створені частково через втрату Росією терміналів Starlink.

Видання зазначило, що майже 90% російських підрозділів втратили зв'язок після того, як Маск відключив сервіс на початку лютого. Це рішення було прийнято після того, як стало відомо, що окупанти встановлюють термінали Starlink на "Шахеди".

До того ж, російські комунікації постраждали через рішення Кремля ввести нові обмеження на використання месенджера Telegram, який використовують російські окупанти.

Удари по об'єктах в РФ

Видання зазначило, що крім локальних контратак, Україна активізувала удари по військових об'єктах всередині РФ. Зокрема, Україна атакувала крилатими ракетами "Фламінго" один з найбільших складів боєприпасів російської армії, який знаходиться під Волгоградом, і ракетний завод в Тамбовській області.

"Українські сили також знищили 6000 безпілотників під Суджею в Курській області, що стало однією з найбільших втрат Москви на сьогоднішній день", - написало видання.

Переговорний процес

Також було оголошено про новий раунд мирних переговорів за участю Росії, України та США в Женеві.

Російську делегацію на ньому очолить Володимир Мединський, помічник російського диктатора Володимира Путіна.

Видання зазначило, що повернення Мединського передбачає, що Кремль, можливо, намагається затягнути мирні переговори після того, як українські чиновники раніше назвали його "псевдоісториком" через його жорсткі вимоги.

Журналісти нагадали, що в ході попередніх переговорів Мединський порівняв війну проти України з Великою Північною війною, в якій брали участь РФ і Швеція і яка тривала 21 рік, з 1700 по 1721 рік, під час правління Петра Великого.

"Путін раніше порівнював себе з колишнім російським імператором", - додало видання.

Інфографіка: Главред

Як блокування терміналів Starlink впливає на фронт

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти зменшили кількість штурмів на фронті. Це сталося після блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink.

Тим часом лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що такою перевагою можна скористатися для планування певних заходів. Він вважає це "найбільш болючим періодом для ворога".

"Потім вони все-таки адаптуються до умов війни і їм це буде простіше зробити, ніж якби ми зіткнулися з подібною проблемою, так як майже 2 роки з початку повномасштабного вторгнення противник не використовував Starlink як систему зв'язку у військовій сфері", - зазначив він.

Відключення Starlink в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, російська армія вперше змогла ефективно використовувати дрони-камікадзе типу Шахед, оснащені терміналами супутникового інтернету Starlink, в районі Кропивницького. Про це свідчать оприлюднені російськими військовими відеокадри атаки на українські вертольоти із застосуванням цих безпілотників. Інформацію підтвердив радник міністра оборони України, фахівець у галузі радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Відразу після цього міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що частина терміналів Starlink буде відключена в рамках протидії застосуванню цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

Вже 1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск повідомив, що заходи, які компанія вжила для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, вже дали ефект.

Пізніше з'явилася інформація про те, що українські війська повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують в цілях оборони, тому що інакше продовжити їх роботу не вийде.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменований в www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений в 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

19:10

Чому Трамп до весни не вийде з мирних переговорівПогляд

18:59

"Це неприпустимо!": ПриватБанк блокує рахунки військових

18:55

"Штати можуть влупити": прогноз потужного удару США, який переверне РФ

