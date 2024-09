Війська РФ просуваються на Донеччині та захопили місто: у США розкрили деталі

Російські окупаційні війська просунулася в Донецькій області. Ворогу вдалося добитися просування у східному Торецьку вздовж вулиць Дарвіна та Пушкаренка. Також противник, імовірно, захопив місто Залізний на південний схід від Торецька. На Покровському напрямку росіяни просунулися на південь від Сухого Яру і захопили шахту на захід від Новогродівки. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що кадри геолокації підтвердили окупацію населеного пункту Залізне.

Кадри від 27 вересня вказують на просування росіян на південний схід від Покровська. Противник просунувся на південь від Сухого Яру і захопив Шахту Новогродівська №1/3 на захід від Новогродівки.

У Міноборони окупантів 27 вересня заявили, що окупанти нібито з 21 по 27 вересня окупували Маринівку. Згідно з даними аналітиків, населений пункт захоплено 10 вересня.

Ворог вів наступ на схід від Покровська в районах Зеленого Поля, Крутого Яру, Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки, на південь від Покровська біля Даченського, а також на південний схід від Покровська - у районах населених пунктів Новогродівка, Селидове, Миколаївка, Лисівка, Маринівка, Красний Яр, Цукурине, Желанне Друге.

Джерела в РФ стверджували, що 26 і 27 вересня окупаційні війська просунулися до Вугледара і поблизу міста. Проте аналітики не знайшли візуального підтвердження таким відомостям.

Російські окупанти намагаються оточити Вугледар Донецької області, раніше повідомляли в DeepState. Ворог має намір перерізати логістику, яка забезпечує місто.

У 72 ОМбр ім. Чорних Запорожців 26 вересня заявили, що контролюють Вугледар. Бійці б'ються за місто з окупаційними військами Росії.

Війська РФ просунулися біля Вугледара, повідомляли в DeepState. Загарбники тиснуть на місто з різних боків.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.