УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Постачання зброї ЗСУ у 2025 році - під загрозою, союзникам не вистачає грошей - Bloomberg

Анна Ярославська
27 вересня 2024, 12:25
155
Західним союзникам України дедалі важче виконувати свої обіцянки. Фінансування на 2025 рік залежить від 50 мільярдів доларів у вигляді заморожених активів РФ.
ЗСУ, військова допомога
Військова допомога Україні 2025 року може опинитися під загрозою / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада, скріншот

Військова допомога Україні у 2025 році перебуває під загрозою, оскільки деякі країни не можуть виконати свої фінансові зобов'язання, а інші відмовляються збільшувати підтримку. Таким чином, здатність Києва продовжувати бойові дії на належному рівні опиниться під питанням.

Як пише Bloomberg з посиланням на слова експертів, можлива фінансова криза серед союзників відбувається в критичний для України момент і може змусити її послабити свою переговорну позицію.

У статті йдеться про те, що західним союзникам України дедалі важче виконувати свої обіцянки, особливо на тлі того, що РФ активно нарощує виробництво боєприпасів і обладнання. У той час як економіка Росії працює на військовий режим, країни, що підтримують Україну, відчувають економічні труднощі й обмежують військові бюджети.

відео дня

Ключовим джерелом фінансування України у 2025 році має стати угода G7 на суму 50 мільярдів доларів, заснована на заморожених активах російського центрального банку. Однак деталі угоди все ще обговорюються, і залишається невизначеність щодо суми та остаточних умов. Навіть якщо угоду буде досягнуто, цієї суми може не вистачити для підтримки України на наступний рік.

Фінансові проблеми ускладнюють ситуацію. За прогнозами українського уряду, у 2025 році дефіцит бюджету становитиме 19% ВВП, і для його покриття потрібно близько 35 мільярдів доларів. Більшу частину цієї суми планують отримати завдяки допомозі Міжнародного валютного фонду та ЄС, однак для покриття дефіциту, що залишився, потрібно ще близько 15 мільярдів доларів, що, за словами чиновників, може вимагати залучення кредитів від країн "Великої сімки".

Крім цього, обговорюється питання військового фінансування. Союзники планують виділити Україні 50 мільярдів доларів, що приблизно відповідає обсягу військової допомоги, наданої США і головними європейськими країнами з січня по червень 2023 року. За даними Кільського інституту, США в цей період надали підтримку на суму близько 31,5 мільярда євро, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія - близько 15,7 мільярда євро. Однак не вся підтримка була публічно розкрита, і частина обіцяних коштів ще не надійшла.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час візиту до США презентував "план перемоги" і наполягає на необхідності додаткових гарантій безпеки та посилення підтримки з боку НАТО. Однак міжнародна допомога під загрозою скорочення через економічні труднощі країн Європи та напружені політичні ситуації.

"Але пропозиція про допомогу була затьмарена тертями з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, який накинувся на Зеленського, але пізніше погодився зустрітися з ним. Трамп запропонував Україні укласти угоду з Москвою, чиї війська домагаються все більших успіхів на сході Донецької області та руйнують енергетичну систему України", - пише видання.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Військова допомога Україні - останні новини

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість становить 2,4 мільярда доларів. Україна отримає додаткові засоби ППО, безпілотники, боєприпаси. Також пакет зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.

США надали Україні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) до винищувачів F-16. Йдеться про бомби з касетною бойовою частиною і дальністю до понад 70 миль або 112 км. Президент США Джо Байден заявив, що ухвалив це рішення, щоб "посилити можливості України для нанесення далекобійних ударів".

Як пише Politico, Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати військову допомогу Україні. Адміністрація американського президента Джо Байдена працює над "планом Б", щоб розширити свої повноваження для відправки в Україну американської зброї та техніки на суму 5,9 млрд доларів до закінчення фінансового року наприкінці вересня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога новини України та світу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Це буде логічно": експерт сказав, коли РФ відмовиться від планів загарбання України

"Це буде логічно": експерт сказав, коли РФ відмовиться від планів загарбання України

14:35 Україна
Потужні дощі й пронизливий вітер: які області України накриє холодна погода

Потужні дощі й пронизливий вітер: які області України накриє холодна погода

14:30 Синоптик
"Україна не повинна чинити опір РФ": Орбан відповів на зашквар свого радника

"Україна не повинна чинити опір РФ": Орбан відповів на зашквар свого радника

14:25 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг 51855

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогні 28946

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогні

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає 19592

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода 16768

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

Останні новини

14:35

"Це буде логічно": експерт сказав, коли РФ відмовиться від планів загарбання України

14:30

Потужні дощі й пронизливий вітер: які області України накриє холодна погода

14:25

"Україна не повинна чинити опір РФ": Орбан відповів на зашквар свого радника

14:24

"Завершення війни у 2025 році": в США описали сценарій, яким чином настане мир

14:17

Чим відмити плитку від бруду, що в'ївся: хороший і дуже ефективний спосібВідео

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
14:00

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: Водолію – невідворотний успіх, Терезам – чорна смугаВідео

13:48

Накликає щастя: який догляд за грошовим деревом принесе в дім добробут

13:30

Є жертва, кількість поранених зросла: нові деталі удару РФ по Кривому Рогу

13:15

Повна відмова: у жовтні Китай може поставити крапку у серйозній співпраці з РФ

Реклама
12:54

РФ збирає "ударний кулак" і готує новий штурм: у ЗСУ назвали напрямок

12:43

Полетять усі шишки: кого у жовтні чекають непередбачувані зміни у стосунках - Росс

12:25

Постачання зброї ЗСУ у 2025 році - під загрозою, союзникам не вистачає грошей - Bloomberg

12:10

Перевірений бабусин метод: що буде, якщо волосся помити яйцем

12:10

Атакує неймовірна спека та різке похолодання: погода на вихідних зміниться

11:42

Це не Донбас: на одному з напрямків відбувається "одна з найбільших битв війни"

11:42

Галкін ввів суворі заборони для росіян на своїх концертах

11:27

Ризик "ядерки" та інші катастрофи: Росс назвав найнебезпечніші дати жовтня 2024 рокуВідео

11:25

Під час перегляду відвисне щелепа: найкращі фільми про штучний інтелект

11:09

Понад 800 серверів по всій Росії "лягло": кіберфахівці ГУР провели успішну атаку

10:57

Зіркова сила Зеленського згасає, це позначиться на допомозі США Україні - NYT

Реклама
10:37

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомоВідео

10:35

Ядерні страшилки Путіна працюють на користь Трампа: розкрито хитрий шантаж Кремля

10:35

Помер популярний російський актор, який підтримував війну

10:24

Чому не можна спати з котом: неочікуване пояснення експертів зі сну

10:00

З чистої сторінки: 4 знаки зодіаку, які почнуть новий розділ життя в жовтні

09:55

Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

09:30

Чому не варто пов'язувати візит Зеленського із заявами ТрампаПогляд

09:29

У Кривому Розі пролунав вибух: ворог ударив по адмінбудівлях, під завалами - люди

09:29

Гороскоп на завтра 28 вересня: Близнюкам - дивовижний успіх, Рибам - небезпека

09:24

Ніколи не кладіть цей одяг в пральну машинку: який значок забороняє прання

08:40

Є жертви, серед постраждалих – дитина: РФ вдарила дронами по Ізмаїлу

08:39

РФ може захопити Вугледар: це коштувало Кремлю тисяч солдатів і одиниць техніки - Forbes

08:16

ЗСУ атакують у Курській області та тримають позиції на сході: в ISW розкрили деталі

08:10

Як Путін розписався у безсилій спробі перемогти УкраїнуПогляд

07:46

Трамп показав, що не підтримає Україну та Зеленського у війні з Путіним - Politico

07:18

Гарріс зробила гучну заяву на тлі вигідних РФ пропозицій Трампа "про мир"

06:50

Трамп сьогодні зустрінеться із ЗеленськимВідео

06:10

Фініш виборчої кампанії у США: почалася пожежа в чумному баракуПогляд

05:27

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удачаВідео

04:45

У РФ є 2 стратегічні плани: експерт пояснив, що задумали російські окупантиВідео

Реклама
04:00

США можуть завдати попереджувального удару по РФ: Жданов назвав причину

03:36

Творить дива: для чого французи висипають сіль у раковину

03:00

Буде удар на випередження: Олег Жданов відповів, чи застосує РФ ядерну зброю

02:32

Британія готова, але є нюанс: Жданов пояснив, хто стоїть на заваді ударів по РФ

01:42

США виділили Україні великий пакет допомоги: що до нього увійшло

01:30

"Запізнилися": українцям дали сумний прогноз щодо відновлення енергосистеми

00:40

У країні вирує сильна магнітна буря: може погіршитися самопочуття

00:26

Як правильно їсти ківі: чим корисна шкірка для організму людини

26 вересня, четвер
23:01

Тільки найуважніший впорається за 60 секунд: знайдіть котика серед листя

22:47

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти