Постачання зброї ЗСУ у 2025 році - під загрозою, союзникам не вистачає грошей - Bloomberg

Західним союзникам України дедалі важче виконувати свої обіцянки. Фінансування на 2025 рік залежить від 50 мільярдів доларів у вигляді заморожених активів РФ.

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Військова допомога Україні 2025 року може опинитися під загрозою / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада, скріншот

Військова допомога Україні у 2025 році перебуває під загрозою, оскільки деякі країни не можуть виконати свої фінансові зобов'язання, а інші відмовляються збільшувати підтримку. Таким чином, здатність Києва продовжувати бойові дії на належному рівні опиниться під питанням.

Як пише Bloomberg з посиланням на слова експертів, можлива фінансова криза серед союзників відбувається в критичний для України момент і може змусити її послабити свою переговорну позицію.

У статті йдеться про те, що західним союзникам України дедалі важче виконувати свої обіцянки, особливо на тлі того, що РФ активно нарощує виробництво боєприпасів і обладнання. У той час як економіка Росії працює на військовий режим, країни, що підтримують Україну, відчувають економічні труднощі й обмежують військові бюджети.

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Ключовим джерелом фінансування України у 2025 році має стати угода G7 на суму 50 мільярдів доларів, заснована на заморожених активах російського центрального банку. Однак деталі угоди все ще обговорюються, і залишається невизначеність щодо суми та остаточних умов. Навіть якщо угоду буде досягнуто, цієї суми може не вистачити для підтримки України на наступний рік.

Фінансові проблеми ускладнюють ситуацію. За прогнозами українського уряду, у 2025 році дефіцит бюджету становитиме 19% ВВП, і для його покриття потрібно близько 35 мільярдів доларів. Більшу частину цієї суми планують отримати завдяки допомозі Міжнародного валютного фонду та ЄС, однак для покриття дефіциту, що залишився, потрібно ще близько 15 мільярдів доларів, що, за словами чиновників, може вимагати залучення кредитів від країн "Великої сімки".

Крім цього, обговорюється питання військового фінансування. Союзники планують виділити Україні 50 мільярдів доларів, що приблизно відповідає обсягу військової допомоги, наданої США і головними європейськими країнами з січня по червень 2023 року. За даними Кільського інституту, США в цей період надали підтримку на суму близько 31,5 мільярда євро, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія - близько 15,7 мільярда євро. Однак не вся підтримка була публічно розкрита, і частина обіцяних коштів ще не надійшла.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час візиту до США презентував "план перемоги" і наполягає на необхідності додаткових гарантій безпеки та посилення підтримки з боку НАТО. Однак міжнародна допомога під загрозою скорочення через економічні труднощі країн Європи та напружені політичні ситуації.

"Але пропозиція про допомогу була затьмарена тертями з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, який накинувся на Зеленського, але пізніше погодився зустрітися з ним. Трамп запропонував Україні укласти угоду з Москвою, чиї війська домагаються все більших успіхів на сході Донецької області та руйнують енергетичну систему України", - пише видання.

Військова допомога Україні - останні новини

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість становить 2,4 мільярда доларів. Україна отримає додаткові засоби ППО, безпілотники, боєприпаси. Також пакет зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.

США надали Україні крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) до винищувачів F-16. Йдеться про бомби з касетною бойовою частиною і дальністю до понад 70 миль або 112 км. Президент США Джо Байден заявив, що ухвалив це рішення, щоб "посилити можливості України для нанесення далекобійних ударів".

Як пише Politico, Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати військову допомогу Україні. Адміністрація американського президента Джо Байдена працює над "планом Б", щоб розширити свої повноваження для відправки в Україну американської зброї та техніки на суму 5,9 млрд доларів до закінчення фінансового року наприкінці вересня.

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