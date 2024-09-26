РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку: у ЗСУ заявили про нові штурми

Ситуація в Запорізькій області буде загострюватись - речник Сил оборони Півдня розкрив деталі боїв.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotuyetsya-do-prorivu-na-zaporizkomu-napryamku-u-zsu-zayavili-pro-novi-shturmi-10600325.html Посилання скопійоване

Росіяни готують наступ на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що дані української розвідки вказують на те, що на Запорізькому напрямку очікується збільшення штурмових дій армії країни-агресорки.

За останніми даними відомо, що на Запорізькому напрямку ворог готується посилити штурмові дії.

"Є тенденція, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці лінії розмежування буде загострюватись. За минулу добу вже було 5 штурмів і, скажімо так, є тенденція до того, що вони збільшаться. За інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп у районі Приютного", - розповів Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини". відео дня

Волошин також повідомив, що окупанти отримали з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу Росії 25 легких автомобілів-багі. Це свідчить про те, що ворожі війська готуються до штурмових дій.

За його словами, ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він уточнив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5-10 осіб.

"Їхня тактика - якнайшвидше подолати відстань між траншеями, між передніми краями й закріпитися в наших траншеях", - зауважив спікер.

Речник також додав, що в російській армії немає снарядного голоду. Кількість використаних боєприпасів залишається сталою - до 2 тисяч снарядів. Протягом минулої доби було застосовано понад 350 FPV-дронів.

"Тому сказати, що в них є якийсь снарядний голод і нестача боєприпасів, чи в них економлять, я б так не сказав. Всі наявні види озброєння, які є на озброєнні російських підрозділів в цьому регіоні, вони застосовують. Включно з авіаційними бомбами та ракетами", - зазначив Волошин.

Що відомо про КАБи РФ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що російські бійці прорвались зі сходу у Вугледар. Сергій Згурець повідомив, що ситуація у Вугледарі є однією з найбільш складних за останні декілька днів. Росіяни хочуть захопити місто, адже у ньому є перевага у висоті, а також шахтна, промислова та висотна забудова.

Стало відомо, що наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках. Олег Жданов повідомив, що на ключові напрямки, як-от Покровське і Курахівське, росіяни все одно максимально спрямовуватимуть свої ресурси, оскільки їм потрібно виконувати поставлені завдання.

В ISW попередили про серйозні загрози для ЗСУ через захоплення Вугледару. Окупанти також намагаються наступати на північно-східний фланг Вугледара через Водяне та південно-західний фланг через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред