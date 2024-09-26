Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

Російські окупанти намагаються обійти місто Гірник, щоб у подальшому штурмувати його.

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Росіяни готуються до штурму міста Гірник / Коллаж: Главред, фото: карта DeepState, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти готуються до штурму міста Гірник в Покровському районі Донеччини. Про це повідомляє DeepState.

Ворог намагається повністю знищити місто перед початком штурму.

"(Росіяни - ред.) випалюють та розбивають будинки в Гірнику. Таким чином ворог готується до штурму міста, паралельно обходячи його з півночі", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни готуються до штурму міста Горняк / фото: DeepState

Також зазначається, що росіяни просунулись біля Вугледару, у Миколаївці, Крутому Яру та Красному Яру. Судячи з карти, ситуація у Вугледарі дуже важка. Росіяни тиснуть одразу з трьох боків.

Карта боїв біля Вугледару / фото: карта DeepState

Ситуація на фронті - що відомо

Як стверджує експерт Жданов, наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках - росіяни самі побоюються контратак українських військ.

Водночас боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром. Ворог прагне зробити "кліщі" - поки що в окупантів це виходить.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Окрім цього, експерт описав ймовірний ядерний удар РФ. Він застерігає, що, коли впаде одна ГЕС у каскаді, згідно з ефектом доміно почнуть складатися всі гідроелектростанції, які розміщені нижче.

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