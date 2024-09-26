Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

Російські окупанти готуються до штурму міста Гірник в Покровському районі Донеччини. Про це повідомляє DeepState.
Ворог намагається повністю знищити місто перед початком штурму.
"(Росіяни - ред.) випалюють та розбивають будинки в Гірнику. Таким чином ворог готується до штурму міста, паралельно обходячи його з півночі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що росіяни просунулись біля Вугледару, у Миколаївці, Крутому Яру та Красному Яру. Судячи з карти, ситуація у Вугледарі дуже важка. Росіяни тиснуть одразу з трьох боків.
Ситуація на фронті - що відомо
Як стверджує експерт Жданов, наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках - росіяни самі побоюються контратак українських військ.
Водночас боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром. Ворог прагне зробити "кліщі" - поки що в окупантів це виходить.
Окрім цього, експерт описав ймовірний ядерний удар РФ. Він застерігає, що, коли впаде одна ГЕС у каскаді, згідно з ефектом доміно почнуть складатися всі гідроелектростанції, які розміщені нижче.
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