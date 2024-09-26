Снарядний голод армії РФ буде забезпечений: ЗСУ можуть "зламати" ворога - Жданов

Україна вже завдає ворогу відчутних втрат, однак дозвіл від західних партнерів може кардинально змінити ситуацію.

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Дозвіл на застосування лише британських ракет значно розширить можливості України / Колаж: Главред, фото: US Army, Командування ПС ЗСУ

Знищення логістики та важливих об'єктів країни-агресора Росії не лише на фронті, а й в тилу противника вже дає помітні результати. Стратегія ЗСУ бити по тилу РФ приносить свої плоди, однак українські сили все ще обмежені заборонами США та Великої Британії на застосування переданого озброєння.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов. За його словами, схвальне рішення щодо зняття обмежень може суттєво вплинути на перебіг боїв.

"Тут потрібно звернути увагу на заяву міністра закордонних справ Девіда Леммі, який сказав, що зараз тривають тактовні переговори з Білим домом про те, щоб Вашингтон не заперечував хоча б проти застосування британських Storm Shadow територією РФ", - зазначив він. відео дня

Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Експерт переконує, що навіть винесення російської логістики на глибину у 200 кілометрів може суттєво послабити тиск та бойову активність військ агресора. А якщо ракети іноземні союзники передадуть у значній кількості, то ЗСУ зможуть навіть організувати снарядний голод в РФ.

"Нам треба ламати ворожу інфраструктуру. Можливо, російської авіації не дістанемо, але в межах досяжності далекобійних ракет буде ще кілька військових арсеналів. До того ж, можна буде вражати аеродроми підскоку. Ось як зараз працюють Ту-95: ми їх вигнали на Саваслейку, проте вони потім летять до Енгельса, заряджаються, підвішують ракети та згодом виходять на межі пусків", - пояснив Жданов.

Він додав, що така ж схема почне діяти і для тактичної авіації. Літаки будуть залітати на рідний аеродром, заряджатися КАБами, дозаправлятися, а потім летітимуть на рубіж пуску ракет.

Хто такий Олег Жданов? Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дозвіл на удари вглиб Росії - що відомо про рішення США

Нагадаємо, що Україна попри довгі переговори зі Штатами досі не отримала дозвіл на удари вглиб Росії. При цьому генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що через постійний російський терор українського населення цей дозвіл повинен бути наданий якомога швидше.

Напередодні видання Washington Post припустило, що відмова США послабити обмеження на використання Україною західних ракет для завдання ударів по території Росії загострила розкол серед союзників. Україна обурена черговою невдачею в спробах уповільнити наступ Росії.

Раніше директор із військових наук Королівського інституту об’єднаних служб Метью Севілл заявив, що вплив далекобійних ударів на війну може бути "обмеженим", але це не означає, що ракети не приносять користі Україні.

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