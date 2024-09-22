Війська РФ намагаються оточити місто на Донбасі: у DeepState розкрили деталі

Окупаційні війська агресора Росії намагаються оточити Вугледар Донецької області. Останніми днями обстановка значно погіршилася.
Як повідомляє DeepState, одна з причин ситуації, що склалася, - відмова від проведення ротації 72-ї ОМБр. Керівництво було змушене ввести допоміжні резерви із сил ТРО, проте ці сили "не змогли впоратися з натиском противника".
"Присутній у смузі штурмовий батальйон через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони", - зазначено в повідомленні.відео дня
Також аналітики стверджують, що до цього посипалася й оборона 58-ї ОМПБр у Пречистівці.
"Через незапланований відхід на "кращі рубежі" відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угруповання. Тепер ще й росіяни на БМП почали прориватися через бойові порядки вище від Пречистівки в напрямку Богоявлення, перерізаючи логістику в місто", - наголосили в DeepState.
Бої за Вугледар - новини за темою:
Війська РФ на початку вересня захопили населений пункт Водяне, що вказує на їхні наміри обійти Вугледар із флангів, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ворог здійснив спробу вийти до траси 0532 Мар'їнка - Вугледар.
Російські окупанти спробують оточити Вугледар, сказав військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Ворог уже понад рік намагається це зробити, раніше українські війська вже розбивали морпіхів 155-ї бригади загарбників у боях за місто.
Росіяни можуть спробувати взяти Вугледар у кліщі, раніше говорив під час чату на Главреді військовий аналітик Агіль Рустамзаде. Також він додав, що ворог навряд чи докладатиме максимальних зусиль для того, щоб дійти до Покровська.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
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