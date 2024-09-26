'72-га бригада вийшла з міста Вугледар': в ЗСУ відреагували на чутки про здачу

В ЗСУ запевнили критиків, що, попри важкі штурми та обставини, бійці залишаються на місці.

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В ЗСУ відреагували на заяви про їхній вихід з Вугледару / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Попри всі постійні важкі штурми окупантів, місто Вугледар Донецької області знаходиться під контролем Збройних сил України.

Такою інформацією на своїй сторінці в Telegram поділились в 72 ОМбр ім. Чорних Запорожців.

"Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади хочемо розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар", - каже військовий. відео дня

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців - що відомо 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) — військове формування механізованих військ Збройних сил України. Розміщується у місті Біла Церква Київської області. Бригада створена в 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії, що у свою чергу веде історію від 72-ї гвардійської мотострілецької дивізії. З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 — під Авдіївкою у промзоні. У 2022 році, на початку російського вторгнення, бригада обороняла столицю Київ, беручи участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. З літа 2022 бригада веде бої на Донбас, пише Вікіпедія.

В ЗСУ стверджують, що, попри важкі штурми та обставини, бійці залишаються на місці.

Вугледар / Инфографика: Главред

Водночас військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у ефірі програми "Говорить великий Львів" попередив про тотальну перевагу ворога в районі Вугледара в авіації.

"Ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою саме на цій ділянці – це тотальна перевага ворога в авіаційному компоненті", – зауважив ексречник Генштабу.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуацію ексречник Генштабу вважає кризовою і стверджує, що наразі варіантів вирішення фактично немає.

"Варіантів вирішення цієї кризи де-факто сьогодні немає. По-перше, тотальна перевага ворожих сил та засобів на цій ділянці фронту. Щонайменше на деяких позиціях – у вісім разів більше ворожих ресурсів, ніж наших", – сказав експерт.

Ситуація на фронті - що відомо

Як стверджує експерт Жданов, наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках - росіяни самі побоюються контратак українських військ.

Водночас боєць "Осман" сказав, чи загрожує ЗСУ котел під Вугледаром. Ворог прагне зробити "кліщі" - поки що в окупантів це виходить.

Окрім цього, експерт описав ймовірний ядерний удар РФ. Він застерігає, що, коли впаде одна ГЕС у каскаді, згідно з ефектом доміно почнуть складатися всі гідроелектростанції, які розміщені нижче.

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