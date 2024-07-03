Війну може припинити один телефонний дзвінок: президент Фінляндії розкрив деталі

Александр Стубб закликав Європу посилити підтримку України, а також нарощувати свій власний оборонний потенціал.

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Сі Цзіньпін виграє від припинення путінської війни в Україні, вважає Олександр Стубб/ Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що глава КНР Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України "одним телефонним дзвінком", оскільки залежність Росії від Китаю дуже велика.

За його словами, якби Пекін закликав Кремль почати мирні переговори, то у РФ не було б іншого вибору, пише Bloomberg.

"Росія зараз настільки залежить від Китаю... Один телефонний дзвінок від Сі Цзіньпіна міг би вирішити цю кризу. Якби він сказав: "Час почати мирні переговори", Росія була б змушена це зробити. У неї б не було іншого вибору", - сказав Стубб. відео дня

При цьому він переконаний, що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю і суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", - сказав президент Фінляндії.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Стубб розкритикував пропозицію Орбана

Президент Фінляндії висловив свою незгоду з пропозицією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана президенту України Володимиру Зеленському припинити вогонь і почати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

"На даний момент не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, необхідні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє Росія, - це сила. І тому чим більше ми зможемо допомогти Україні зараз, тим швидше ми закінчимо війну", - вважає Стубб.

Він закликав Європу посилити підтримку України, а також нарощувати свій власний оборонний потенціал. За його словами, Україні потрібна як матеріальна допомога, зокрема фінансова, так і політична підтримка, включно зі зміцненням шляху до членства як у ЄС, так і в НАТО.

Орбан закликав Україну припинити вогонь - останні новини

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Орбан хоче зустрітися із Зеленським.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

"Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

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