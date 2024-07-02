В ОП натякнули, що відхилили 'пропозицію' Орбана про мир із Росією

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру, її обговорення вже почалося під час першого Саміту миру.
"Угорщина - не перша країна, яка говорить про подібний варіант подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою. Україна дійсно хоче миру, і ми маємо для цього інструмент - Україна провела перший, інавгураційний саміт миру і готується до другого", - розповів Жовква в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, якщо Росія не буде говорити мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.
Хто такий Віктор Орбан?
Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
Нагадаємо, що 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Орбан хоче зустрітись із Зеленським.
Стало відомо, про що говорили Зеленський та Орбан. Під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Президент України уточнив, що з Орбаном обговорив найбільш принципові питання.
Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну
У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".
У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".
"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.
У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.
Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.
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