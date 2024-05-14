'Зірвана мирна угода з РФ': Кулеба розкрив інформацію про переговори 2022 року

Міністр закордонних справ України розповів деталі про зустрічі між українською і російською делегаціями 2022 року.

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Кулеба розповів про "мирну угоду з РФ" / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОПУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Україна і Росія нібито майже досягли домовленості про припинення бойових дій ще навесні 2022 року.

Кулеба на своїй сторінці у Twitter зауважив, що Кремль постійно нагадує історію, що Україна "відкинула мир" у Стамбулі, щоб розмити фокус та перекласти провину за триваючу війну із себе, агресора, на країну, на яку вона напала.

"Це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто їй симпатизує. Якщо уважніше подивитися на факти, вся ця історія не тримається купи. Це абсурдно. Якби Росія хотіла миру, вона би передусім не нападала на Україну", - наголосив Кулеба.

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До того ж він нагадав, що на початку російського вторгнення справді проводилися зустрічі між українською і російською делегаціями, але позиції сторін "були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".

"Ті проєкти документів, які злили у ЗМІ, лише відображають, що дискусія була, але не можуть вважатися справжнім текстом угоди. Кожен дипломат знає принцип, що "домовленості немає, доки не погоджено усе". І абсолютно точно можна казати, що у березні-квітні 2022 року ніяких домовленостей не було".

Він також зазначив, що ідея зустрічі й переговорів президентів Росії і України справді обговорювалася, але Росія відкинула її.

Також Кулеба категорично заперечив припущення, що Україна тоді відмовилась від "мирної угоди" з Росією нібито під впливом тодішнього прем’єра Британії Бориса Джонсона, який під час свого візиту до Києва нібито тиснув на Зеленського і закликав не погоджуватися на поступки Кремлю.

Міністр закордонних справ України наголосив, що у зриві потенційної угоди винні не Зеленський і не Джонсон, а лише правитель Росії Володимир Путін.

"Він руйнував мир в Україні більш як десятиліття - спершу окупувавши Крим, потім створюючи перешкоди у "мінському" і "нормандському" переговорних форматах, потім розпочавши повномасштабну агресію і відмовившись її припиняти… Лише разом ми можемо зупинити Росію і покласти край її планам щодо інших частин Європи. Щоб досягти цього - продовжуйте підтримку України і не купуйтеся на російську брехню",- заявив Кулеба.

Кулеба заявив про "мирну угоду з РФ" / скріншот: відео

Дивіться відео про те, як Кулеба спростував чутки про мирну угоду з РФ:

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Мирні переговори з РФ: що відомо

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