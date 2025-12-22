Воював у Чечні, Сирії та Україні: у Москві підірвали авто з топ-військовим армії РФ

Автомобіль Kia Sorento вибухнув близько 6:55 ранку на вулиці Ясеневій після того, як водій сів у машину і проїхав кілька метрів.

Фаніл Сарваров, ймовірно, підірвався в авто / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Вранці 22 грудня в Москві вибухнув автомобіль. За попередніми даними, в автомобілі перебував генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який воював у Чечні, Сирії та Україні.

Як пишуть росЗМІ, автомобіль Kia Sorento вибухнув близько 6:55 ранку на вулиці Ясенєвій після того, як водій сів у машину і проїхав кілька метрів.

Чоловік вижив, але дістав поранення та контузію, повідомляють прокремлівські телеграм-канали.

"У зв'язку з інцидентом, що стався на вулиці Ясєнєвій у місті Москві, внаслідок якого пошкоджено автомобіль і постраждала одна людина, слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації в місті Москві порушено кримінальну справу. Слідчі та криміналісти столичного СК спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз, зокрема медичну та вибухотехнічну", - заявили в СК РФ.

У Москві вибухнув автомобіль / Фото: росЗМІ

Авто в Москві вибухнуло рано вранці 22 грудня / Фото: росЗМІ

За даними каналу ВЧК-ОГПУ, в автомобілі, який підірвали сьогодні вранці на Ясенєвій вулиці в Москві, перебував начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніл Сарваров. Він воював у Чечні, Сирії та Україні.

Згідно з витоками з баз даних, на Сарварова дійсно зареєстрована Kia Sorento 2013 року випуску. Також із витоків випливає, що Сарваров володіє чвертю квартири на вулиці Ясенєва в Москві, де і стався вибух.

Оновлено. Слідчий комітет РФ підтвердив ліквідацію начальника управління оперативної підготовки Збройних Сил РФ Сарварова.

"Основна версія вбивства генерала Сарварова пов'язана з українськими спецслужбами", - йдеться у повідомленні.

Як писав Главред, у березні в Москві вибухнув лімузин, який входить в автопарк кремлівського диктатора Володимира Путіна. Свідки опублікували в соціальних мережах фото палаючого автомобіля Aurus Senat, над яким піднімався густий чорний дим.

Також навесні в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів.

17 грудня 2024 року в Москві внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник. Напередодні Служба безпеки України заочно оголосила йому підозру.

У п'ятницю, 3 січня, у населеному пункті Шуя Іванівської області Росії підірвали капітана Костянтина Нагайка. Військовий злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза, зазнав важких поранень і перебуває в критичному стані. Про це повідомило ГУР.

