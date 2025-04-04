У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

Водій автомобіля - місцевий чиновник - і його дружина дістали поранення.

https://glavred.net/ukraine/v-dnepre-chinovnika-vzorvali-v-avto-vmeste-s-zhenoy-smi-uznali-imya-postradavshego-10653047.html Посилання скопійоване

У Дніпрі прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Головне:

У Дніпрі стався вибух, є постраждалі

Поранено голову Лівобережної міської адміністрації Дніпра

Унаслідок вибуху авто постраждав чиновник і його дружина в Дніпрі вранці в п'ятницю, 4 квітня.

"Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронних органів сьогодні близько 7:40. Водій автомобіля - місцевий чиновник - та його дружина отримали поранення", - повідомляє Нацполіція.

відео дня

На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.

Вирішується питання про правову кваліфікацію. З'ясовують усі обставини події.

Джерело агентства Інтерфакс-Україна в правоохоронних органах повідомило, що постраждав голова Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько.

Нагадаємо, раніше в центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи. В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух - є постраждалі.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві на Рейтарській стався вибух гранати. В одному з кафе на вулиці Рейтарська стався вибух гранати.

Як повідомляв раніше Главред, у Луцьку кинули гранату в натовп людей: в результаті вибуху є постраждалі. У результаті вибуху відомо про 5 постраждалих.

Читайте також:

Що таке Національна поліція України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред