У Дніпрі чиновника підірвали в авто разом із дружиною: ЗМІ дізналися ім'я постраждалого

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- У Дніпрі стався вибух, є постраждалі
- Поранено голову Лівобережної міської адміністрації Дніпра
Унаслідок вибуху авто постраждав чиновник і його дружина в Дніпрі вранці в п'ятницю, 4 квітня.
"Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронних органів сьогодні близько 7:40. Водій автомобіля - місцевий чиновник - та його дружина отримали поранення", - повідомляє Нацполіція.
На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.
Вирішується питання про правову кваліфікацію. З'ясовують усі обставини події.
Джерело агентства Інтерфакс-Україна в правоохоронних органах повідомило, що постраждав голова Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько.
Нагадаємо, раніше в центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи. В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух - є постраждалі.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві на Рейтарській стався вибух гранати. В одному з кафе на вулиці Рейтарська стався вибух гранати.
Як повідомляв раніше Главред, у Луцьку кинули гранату в натовп людей: в результаті вибуху є постраждалі. У результаті вибуху відомо про 5 постраждалих.
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