У Скадовську майстерно підірвали авто з двома окупантами: в ГУР показали фото

Від автомобіля загарбників залишилась груда покрученого металу.

https://glavred.net/war/v-skadovske-masterski-podorvali-avto-s-dvumya-okkupantami-v-gur-pokazali-foto-10649219.html Посилання скопійоване

У Скадовську вибухнув автомобіль із двома російськими офіцерами / Колаж: Главред, фото: ГУР, Минобороны РФ

Коротко:

На Херсонщині підірвали автомобіль з російськими загарбниками

Пригода трапилася 20 березня 2025 року у Скадовську

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

У повідомленні йдеться, що інцидент трапився 20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську.

відео дня

За даними розвідників, у пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від автомобіля загарбників залишилась груда покрученого металу.

Чи вижили російські офіцери, у пресслужбі розвідки не уточнили. Втім, там нагадали, що ті, хто скоюють воєнні злочини проти українського народу, будуть справедливо покарані.

У Скадовську вибухнув автомобіль із двома російськими офіцерами / Колаж: ГУР

Ситуація на Півдні - новини за темою

Нагадаємо, як розповідав заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей, тому пріоритетними напрямки для ворога залишаються Донецька та Харківська області. Проте загроза для Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей все ще існує.

Водночас, за даними АТЕШ, загарбники відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області, сподіваючись на заморозку бойових дій. Причина проста — занадто багато їхніх товаришів уже не повернулися з подібних операцій і досі залишаються у водах Дніпра.

Як писав Главред, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, російські окупаційні війська можуть зберігати здатність до наступальних дій в Україні ще приблизно два місяці. Після цього ситуація для РФ ризикує стати не просто критичною, а катастрофічною.

Інші новини:

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред