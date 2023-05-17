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"Відповість за усі звірства": у США підтримали резолюцію про спецтрибунал для Росії

Юлія Куришко
17 травня 2023, 10:49 оновлено 17 травня, 11:00
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Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії.
'Відповість за усі звірства': у США підтримали резолюцію про спецтрибунал для Росії
/ колаж Главред: фото: Голос Америки, скріншот: news_kremlin

У Сенаті США представили резолюцію перед членами комітету. Один із її авторів конгресмен-демократ Білл Кітінг зазначив, що вона є одним із документів, які мають вирішальне значення як для внутрішніх, так і для міжнародних зусиль щодо притягнення російського уряду до відповідальності за порушення прав людини.

"Я особисто вважаю, що міжнародний спеціальний трибунал, створений більшістю голосів Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, надає легітимності та авторитету трибуналу щодо цього", – сказав Кітінг, передає Голос Америки.

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що перед ухваленням резолюції конгресмени мали змогу заслухати генерального прокурора України Андрія Костіна, а також на власні очі побачити воєнні злочини країни-агресора Росії.

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"Я мав нагоду побувати з ним у Бучі, побачити місця масових поховань, дітей, розстріляних у потилицю, п'ятирічних, зґвалтованих до смерті групою Вагнера, окупацію територій, вивезення дітей із домівок, розбомблені пологові будинки, розбомблені цивільні, порушення всіх Женевських конвенцій. Тож я вважаю спеціальний трибунал доречним," - сказав Маккол.

У резолюції конгресмени наголошують на порушенні Росією статей Статуту ООН та наголошують, що "безпрецедентне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародного співтовариства".

Згідно із поданою резолюцією, Палата представників рішуче засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну; підтримує народ України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію; підкреслює суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів; вважає, що існують вагомі докази того, що окремі лідери РФ є винними у вчиненні злочину агресії проти України, і це вимагає належного судового рішення міжнародним співтовариством; визнає необхідність створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України; визначає угоду між Україною та ООН після позитивного голосування Генасамблеї ООН як один із варіантів створення такого міжнародного трибуналу; ізакликає президента США вжити всіх доступних заходів для підтримки створення спецтрибуналу для злочинів агресії проти України.

Допомога США Україні

Нагадаємо, що США дали Україні майже 100% допомоги для початку контрнаступу, також готується новий пакет. Україна може потребувати не тільки додаткової зброї та обладнання, а й ресурсів для підготовки бойових підрозділів.

США оголосили новий пакет допомоги Україні. Загальна вартість нового пакету допомоги становить 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в Пентагоні.

США готують пакет військової допомоги на $1,2 млрд для України для посилення ППО. Пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK.

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