США готують пакет військової допомоги на $1,2 млрд для України для посилення ППО: що до нього увійде

Пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK.

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США готують великий пакет військової допомоги для України / Колаж: Главред, фото: ОП, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів для посилення протиповітряної оборони. За даними джерел, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK, повідомляє AP.

Крім того, в пакет військової допомоги увійдуть ракети, супутникові знімки і фінансування поточного обслуговування і запасних частин для різної техніки.

Очікується, що пакет допомоги буде оголошений у вівторок. Гроші будуть надані в рамках ініціативи сприяння безпеці України. На відміну від американської техніки, зброї та боєприпасів, які частіше відправляють в Україну зі складів Пентагону — щоб їх можна було доставити швидко — ці гроші в найближчі місяці або навіть роки повинні бути витрачені на забезпечення майбутніх потреб України в безпеці.

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З початку повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військову допомогу майже на 37 млрд доларів.

Військова допомога Україні

За підсумками засідання Рамштайн-11 міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наземні системи ППО в даний момент є найнеобхіднішим видом озброєння для України. На думку глави Пентагону, сторони, що підтримують Україну, можуть зробити більше в цій сфері.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 1 травня, що Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просили українську владу. Зокрема, йдеться про озброєння, що потрібне для початку українського контрнаступу. За словами Кірбі, готується ще один пакет військової допомоги.

5 травня Кірбі зазначив, що США націлені на продовження військової підтримки України і зараз велику увагу приділяють забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони.

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