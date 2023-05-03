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Ракети Hydra-70, гаубиці та інше: США оголосили новий пакет допомоги Україні

Ангеліна Підвисоцька
3 травня 2023, 22:06 оновлено 3 травня, 22:11
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Загальна вартість нового пакету допомоги становить 300 мільйонів доларів.

Україна, США, ракети Hydra 70
США оголосили новий пакет допомоги Україні / Колаж фото Офіс президента, Вікіпедія

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість складе 300 мільйонів доларів. Про це повідомили в Пентагоні.

"Сполучені Штати будуть продовжувати працювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", - йдеться в повідомленні.

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У новий пакет допомоги увійшли:

  • боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм, 81-мм і 60-мм мінометні снаряди;
  • ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
  • системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;
  • авіаракети Hydra-70;
  • стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Що відомо про ракети Hydra 70

Hydra 70 - це некеровані авіаційні ракети малої дальності. Американська ракета призначена для знищення техніки і живої сили ворога.

Ракетами калібром 700 мм і масою 11,9 кг оснащуються різні типи літаків і вертольотів. Такі ракети встановлюються в 7-зарядні пускові установки М260 або 19-зарядні установки М261.

Для ракет Hydra 70 розроблена система лазерного наведення, що перетворює їх у високоточні боєприпаси. Максимальна дальність вогню становить 10,5 кілометрів. Ця ракета розвиває швидкість 739 м/с.

Військова допомога Україні

Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Жодних табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом і словацьким главою держави Зузаною Чапутовою.

Раніше Головнокомандувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна отримала вже понад 98% бронетехніки, яку обіцяли передати США. Каволі також акцентував увагу на тому, що Америка передасть українським військовим все обіцяне озброєння, яке необхідне для контрнаступу.

Помічниця глави Пентагону Селеста Валландер заявила, сучасні винищувачі вже включили до списку потреб України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з союзниками щодо поставки в Україну винищувачів F-16. Кілька країн вже висловили готовність почати підготовку українських пілотів. При цьому вирішальне слово в питанні надання Україні F-16 буде за США.

Дивіться відео Главреда про фейки, які розганяє РФ про військову допомогу Україні:

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