США передадуть Україні першу партію російськи конфіскованих активів - Reuters

Генпрокурор США Гарланд санкціонував передачу конфіскованих активів російського олігарха Малофєєва.

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Активи російського олігарха Малофєєва передадуть Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

У США вперше дозволили передати Україні конфісковані російські активи. Рішення про першу передачу активів прийняв Генеральний прокурор США Меррік Гарланд, повідомляє Reuters.

Справа стосується активів російського олігарха Костянтина Малофєєва, якого Мін'юст торік звинуватив у порушенні санкцій, ведених проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Малофєєв фінансував росіян, які поширювали пропаганду в Криму.

Американська влада прийняла рішення конфіскувати мільйони доларів з американського рахунку олігарха.

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"Хоча це перша передача Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів для відновлення України, вона не буде останньою", — сказав Гарланд.

Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Дивіться відео Главреда про посилення санкційного тиску на Росію:

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