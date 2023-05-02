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США дали Україні майже 100% допомоги для початку контрнаступу, також готується новий пакет – Кірбі

Альона Вороніна
2 травня 2023, 09:21 оновлено 2 травня, 09:23
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Українським військовим передали майже все необхідне для контрнаступу. Але готується ще один пакет військової допомоги.
Украинские военные, Джон Кирби
США дали Україні майже все необхідне для контрнаступу/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, defense.gov

Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просила українська влада. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в понеділок, 1 травня, розповіла у Twitter американська журналістка Лора Келлі.

У той же час Кірбі анонсував черговий пакет військової допомоги для українських військових від США.

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Представник американської Ради нацбезпеки зазначив, що Україна може потребувати не тільки додаткової зброї та обладнання, а й ресурсів для підготовки бойових підрозділів.

"Зовсім скоро ви побачите нові постачання з нашого боку", – зазначив Кірбі.

Він також додав, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує розраховувати на підтримку Конгресу у питанні надання нових великих пакетів підтримки для захисту Україною своєї безпеки.

Контрнаступ українських військових

Раніше американський телеканал СNN наголошував, що Москва недостатньо готова до українського контрнаступу. Зазначалося, що довгоочікуваний контрнаступ України здається неминучим, і те, як кожна зі сторін готується, дуже красномовно говорить про її готовність. РФ зараз перебуває на стадії "бійки в барі перед закриттям".

Британське видання The Guardian зазначало, що контрнаступ Збройних сил України стане вирішальним випробуванням для України. На успіх Сил оборони України впливатимуть фактори, що від них не залежать, зокрема – забезпечення боєприпасами та погодні умови.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що під час запланованого контрнаступу Україна матиме головне завдання – визволення всіх окупованих територій. За його словами, "найближчим часом усі побачать очікувані результати".

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ ЗСУ буде вирішальним етапом для всієї України. Підготовка до контрнаступу вже вийшла на фінішну пряму. Резніков назвав три головних фактори для успішного контрнаступу: наявність озброєння, підготовлені й навчені захисники, які знають свій план і забезпечення наступу всіма необхідними речами.

Дивіться відео з прогнозами Олега Жданова і Романа Світана щодо контрнаступу ЗСУ:

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