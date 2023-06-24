У Росії почалася громадянська війна, ПВК Вагнер йде на Москву - Подоляк

Початок контрнаступу армії України дестабілізував ситуацію в країні-агресорці Росії, система не може придушити опір, сказав Михайло Подоляк.

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Ми фактично спостерігаємо початок громадянської війни, події розгортаються за таким сценарієм - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії - фактично початок громадянської війни. Після початку контрнаступу ЗСУ в кремлівських елітах стався розкол. Бойовики Пригожина йдуть походом на Москву. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який йшлося ще в минулому році.

"Події розвиваються за тим сценарієм, про який ми говорили протягом усього минулого року. Початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти, посиливши внутрішній розкол, що виник після поразки в Україні", - зазначив Подоляк.

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За його словами, заколот Пригожина – де-факто початок громадянської війни в Росії. Режим Путіна не може придушити опір через крах кремлівської системи влади. Бойовики Вагнера йдуть на Москву.

"Сьогодні ми фактично спостерігаємо початок громадянської війни. Група Пригожина захоплює військові об'єкти, штаби і цілі міста, майже не зустрічаючи опору на своєму шляху, роззброюючи випадкових солдатів і поліцейських. Путін оголошує Пригожина зрадником і поза законом і анонсує відповідні накази спецслужбам, але нічого не відбувається - криза управління, фактична втрата влади. Водночас "Вагнер" продовжує свій марш на Москву", - сказав чиновник.

Також він підкреслив, що Україна продовжує йти своїм шляхом і рухається до повернення всіх своїх територій.

Військовий бунт Пригожина в Росії

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин увечері 23 червня зробив заяву про те, що кадрові війська країни-окупанта Росії вдарили ракетами по тилових позиціях бойовиків. Після цього він сказав, що його угруповання в 25 тисяч бойовиків йде на розбірки з Міноборони.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під контроль Ростов-на-Дону. Бойовики контролюють всі військові об'єкти в регіоні. За словами Пригожина, за ніч вагнерівці збили 3 вертольоти російських окупантів, які намагалися завдати по них ударів.

Крім того, з'явилися відомості про те, що Вагнер вже контролює Воронеж. Там бойовики Пригожина також взяли всі військові об'єкти.

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