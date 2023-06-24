ПВК Вагнера з Пригожиним взяли Воронеж - з'явилася карта просування бойовиків

Бойовики бандформування Вагнер Пригожина взяли під свій контроль Воронеж. У місті всі військові об'єкти перейшли під їхній контроль. Місцеві військові нібито "переходять на їхній бік".
Зокрема, у Вагнера вранці 24 лютого повідомили, що всі військові об'єкти в місті Воронеж вже під їхнім контролем. На бік бойовиків, можливо, переходять місцеві військові.
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв сказав, що йдуть наради з силовиками регіону і, мовляв, "вживаються необхідні заходи".
Влада РФ підтвердила: колона військової техніки йде трасою М-4 Дон. Однак чия конкретно це колона, невідомо.
Дивіться карту просування бойовиків ПВК Вагнера Росією:
Жителів регіону попросили не виїжджати на дорогу. Мовляв,"ситуація під контролем".
"Ситуація знаходиться під контролем. Силові структури регіону проводять всі необхідні заходи щодо забезпечення безпеки жителів області", - підкреслили в уряді.
Озброєний заколот Пригожина
Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня зробив заяву, згідно з якою кадрові окупанти Міноборони агресора Росії завдали ракетного удару по тилових позиціях бандформування. Пригожин оголосив, що він і його 25-тисячне угруповання йдуть розбиратися з відомством Сергія Шойгу.
Вранці 24 червня ПВК Вагнер захопила Ростов. За словами Пригожина, за ніч бойовики збили 3 вертольоти російських окупантів.
Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що конфлікт Пригожина і Міноборони - не постановка. Пригожин говорить про реалії війни, а у Путіна поширюють пропаганду.
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