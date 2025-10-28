Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс із Чехією та Словаччиною - ЗМІ

За словами представника Орбана, це буде відновленням діяльності так званої групи "Вишеградська четвірка".

Угорщина хоче об'єднатися з Чехією та Словаччиною проти України

Новий "Вишеградський альянс" налічуватиме три, а не чотири члени

Радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, що Угорщина прагне об'єднатися з Чехією і Словаччиною, щоб сформувати в Євросоюзі антиукраїнський альянс. Про це пише Politico.

"Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включно з проведенням попередніх нарад перед самітом", - ідеться в повідомленні. відео дня

У виданні зазначають, що до створення міцного політичного альянсу ще далеко, але його формування може значно завадити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.

"Я думаю, що це станеться - і буде все більш і більш помітним", - сказав Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення антиукраїнського альянсу, що почне діяти як блок у Єврораді.

За словами представника Орбана, це буде відновленням діяльності так званої групи "Вишеградська четвірка", до якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, коли після 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія.

Тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький очолював альянс, а група "V4" просувала сильні зовнішні кордони для ЄС і виступала проти будь-якого обов'язкового переселення мігрантів між країнами-членами.

Альянс "Вишеградської четвірки" розпався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Польща виступала за жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну позицію.

Новий "Вишеградський альянс" налічуватиме три, а не чотири члени. Чинний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск є прихильником України і навряд чи увійде в будь-який альянс з Орбаном. Однак Фіцо і Бабіш підтримали точку зору мадярського лідера щодо України, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску.

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що зараз варто відкласти питання вступу України до НАТО через війну, яка триває, а дискусії про вступ держави до Європейського Союзу є передчасними.

