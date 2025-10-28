Рус
Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс із Чехією та Словаччиною - ЗМІ

Віталій Кірсанов
28 жовтня 2025, 06:38
За словами представника Орбана, це буде відновленням діяльності так званої групи "Вишеградська четвірка".
Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс
Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Угорщина хоче об'єднатися з Чехією та Словаччиною проти України
  • Новий "Вишеградський альянс" налічуватиме три, а не чотири члени

Радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, що Угорщина прагне об'єднатися з Чехією і Словаччиною, щоб сформувати в Євросоюзі антиукраїнський альянс. Про це пише Politico.

"Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включно з проведенням попередніх нарад перед самітом", - ідеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що до створення міцного політичного альянсу ще далеко, але його формування може значно завадити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.

"Я думаю, що це станеться - і буде все більш і більш помітним", - сказав Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення антиукраїнського альянсу, що почне діяти як блок у Єврораді.

За словами представника Орбана, це буде відновленням діяльності так званої групи "Вишеградська четвірка", до якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, коли після 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія.

Тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький очолював альянс, а група "V4" просувала сильні зовнішні кордони для ЄС і виступала проти будь-якого обов'язкового переселення мігрантів між країнами-членами.

Альянс "Вишеградської четвірки" розпався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Польща виступала за жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну позицію.

Новий "Вишеградський альянс" налічуватиме три, а не чотири члени. Чинний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск є прихильником України і навряд чи увійде в будь-який альянс з Орбаном. Однак Фіцо і Бабіш підтримали точку зору мадярського лідера щодо України, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску.

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що зараз варто відкласти питання вступу України до НАТО через війну, яка триває, а дискусії про вступ держави до Європейського Союзу є передчасними.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики й атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

17:30

Чому телефон нагрівається під час заряджання - причини і способи охолодженняВідео

17:18

"То був реп": Наталія Сумська "зачитала" Радіодиктант і підірвала мережу

17:14

"Ворог намагається атакувати": РФ перекидає в Донецьку область морпіхів - Братчук

