Угорці нібито не хочуть бути в ЄС з українцями: Орбан назвав причину

Скандальний політик зробив чергову заяву про вступ України до ЄС.

Угорці нібито не хочуть бути в ЄС з українцями / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чому Орбан не хоче вступу України до ЄС

Він "співчуває" Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що угорці не хочуть бачити українців у ЄС, "щоб не розділяти їхню долю".

З такою заявою він виступив в ефірі радіо Kossuth, пише Главред.

"Україна - країна з дуже складною долею. Чому ми повинні розділяти цю складну долю? У нас є своя доля, яка набагато легша, ніж в українців... Нам їх шкода, ми їм співчуваємо. Вони героїчно борються... Але ми не хочемо розділяти їхню долю. Вони живуть поруч із російською державою і постійно воюють із росіянами. Ми не можемо це змінити", - заявив він.

Орбан додав, що хоче позбавити Угорщину від перебування в одному союзі з Україною, інакше угорцям також доведеться воювати з росіянами.

"Рано чи пізно доведеться відправляти солдатів, якщо ви перебуваєте в союзі з кимось, а вони нападуть. І ми не хочемо вмирати за молодь, ми не хочемо вмирати за Україну", - заявив політик.

Орбан - інфографіка / Главред, инфографика

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як писав Главред, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу і відкрити всі переговорні кластери ще у 2025 році.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що зараз варто відкласти питання вступу України до НАТО через війну, яка триває, а дискусії про вступ держави до Європейського Союзу є передчасними.

