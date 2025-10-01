Рус
У США вперше з 2019 настав шатдаун, уряд призупинив роботу

Віталій Кірсанов
1 жовтня 2025, 11:11
Незалежні аналітики попереджають, що затримка може тривати довше, ніж попередні закриття, пов'язані з бюджетом.
У США вперше з 2019 настав шатдаун
У США вперше з 2019 настав шатдаун / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

  • Якщо шатдаун триватиме три тижні, рівень безробіття може підскочити
  • В останні 50 років шатдауни траплялися досить часто

У середу, 1 жовтня, уряд США припинив більшу частину своєї діяльності, оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу і Білому дому досягти угоди про фінансування. Це перше припинення роботи уряду з 2019 року. Про це повідомляє Reuters.

Призупинення роботи (шатдаун) розпочалося за кілька годин після того, як Сенат відхилив короткостроковий захід видатків, який дозволив би уряду продовжити свою діяльність до 21 листопада. Демократи виступили проти законопроєкту через відмову республіканців продовжити дію медичної страховки для мільйонів американців, термін дії якої закінчується наприкінці року. Республіканці вважають, що це питання має розглядатися окремо.

Незалежні аналітики попереджають, що затримка може тривати довше, ніж попередні закриття, пов'язані з бюджетом, оскільки президент США Трамп і чиновники Білого дому погрожують покарати демократів скороченнями державних програм і федерального фонду заробітної плати.

Бюджетне управління Білого дому віддало наказ відомствам почати виконувати свої плани на випадок припинення фінансування, закривши уряд за винятком виконання необхідних обов'язків. Це рішення порушить роботу сотень тисяч американців і підірве багато державних послуг, пише Bloomberg. Трамп припустив, що його адміністрація скористається цим закриттям для проведення масових звільнень федеральних службовців.

Через припинення роботи уряду також затримається публікація ключових економічних даних, таких як звіт Бюро трудової статистики про зайнятість. Федеральна резервна система уважно стежить за економічними даними, з огляду на зміни відсоткових ставок, і працюватиме без критично важливих даних під час призупинення роботи уряду.

Також агентство підрахувало, що, якщо призупинення триватиме три тижні, рівень безробіття може підскочити до 4,6-4,7% з 4,3% у серпні, оскільки працівники, які перебувають у неоплачуваній відпустці, вважаються тимчасово безробітними.

Наскільки часто відбуваються шатдауни в США

В останні 50 років шатдауни траплялися досить часто. За перший термін Трампа було три шатдауни, включно з найтривалішим в історії, що тривав 36 днів і завершився в січні 2019 року. Він був викликаний розбіжностями з приводу фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

За президента Рональда Рейгана уряд припиняв роботу вісім разів, хоча щоразу відносно ненадовго.

Які наслідки можуть бути для України

Шатдаун може мати лише непрямі наслідки для України. Адже з поверненням Трампа до влади нові програми підтримки Києва не запускалися.

Постачання зброї продовжуються в рамках програм PDA і USAI, розпочатих ще за президентства Джо Байдена. Вони реалізуються коштом раніше схвалених фондів, однак нових масштабних асигнувань поки що немає.

Наразі Україна отримує озброєння також через програму PURL. Вона передбачає постачання зброї, придбаної для Києва європейськими союзниками, як із власних складів, так і напряму від американських виробників. Координацію цього процесу здійснює Міністерство війни США.

Останні заяви Трампа і Рубіо:

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп зробив низку важливих заяв щодо ситуації в США і світі. Під час виступу він також згадав війну Росії проти України і закликав країни Європи припинити закуповувати нафту і газ у Росії.

Дональд Трамп дозволив Україні наносити удари за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет великої дальності американського виробництва по цілях на території країни-агресора Росії. Деякі удари потребуватимуть додаткового схвалення з боку Пентагону.

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна в Україні не може закінчитися шляхом бойових дій - вона завершиться дипломатією.

Інші новини за темою:

Що таке шатдаун?

Шатдаун у США - призупинення роботи уряду, що виникло через те, що Конгресу США не вдалося вчасно узгодити фінансування діяльності держорганів. За всю історію країни було 20 таких зупинок.

Останнє призупинення було найдовшим. Воно тривало 35 днів - з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року. Цей шатдаун почався з ухвалення Палатою представників резолюції про фінансування уряду США. Конгрес і на той момент президент Дональд Трамп не змогли домовитися про своєчасне виділення достатніх коштів на 2019 фінансовий рік. Це призвело до падіння фінансування для 9-ти виконавчих департаментів. Тоді 420 тисяч співробітників були змушені працювати без оплати, а 380 тисяч відправили в неоплачувану відпустку. Про це повідомляє Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    новини США уряд Дональд Трамп
    21:50

    Цинічно вдарили по мирних: чому "Шахеди", які атакували Дніпро, були не прості

    21:27

    "Загроза абсолютно для всіх": українців попередили про критичну ситуацію на ЗАЕС

    21:20

    Тоня з'явилася: московська донька Сумської привітала свого батька з Києва

