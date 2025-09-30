Трамп хоче обвалити ціни на нафту, щоб закінчити війну: експерт оцінив ідею США

Економічна криза, яку створює Трамп - це автоматичне падіння нафтових цін.

Реалізація плану Трампа залежить від кількох факторів

Що сказав Загородній:

Зниження цін на нафту залежить від багатьох факторів

Трамп хоче добитися зниження цін на нафту перш за все не через Україну

Нафта подешевшає приблизно на 5 доларів

Президент США Дональд Трамп заявляв, що ключ до закінчення війни в Україні - зниження цін на нафту. Однак це не зовсім так. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, ціни на нафту залежать як і від її виробників, тобто ОПЕК, так і інших факторів. Наприклад, від того, чи почнеться запущена Трампом рецесія, бо своїми тарифними війнами він фактично запускає економічну кризу.

ОПЕК / Інфографіка: Главред

"А економічна криза – це автоматичне падіння нафтових цін. Крім того, невідомо, як закінчиться історія з Венесуелою. Адже американці зараз активно пресують Венесуелу, щоб вона або допустила більше американських компаній, щоб вони качали нафту, або Штати спробують узяти під контроль Венесуелу. Так що є дуже багато факторів, які можуть призвести до зниження цін на нафту", - зазначив Загородній.

Навіщо насправді Трампу знищення цін на нафту

Експерт переконаний, що перш за все Трамп зацікавлений у зниженні цін на нафту через реіндустріалізацію США.

"Взагалі, нас не має цікавити ціна на нафту. Нас має цікавити відсутність у Росії можливостей експортувати нафту у принципі. Тому ми маємо перебивати російські нафтопроводи, термінали тощо. У цьому випадку буде зовсім неважливо, яка ціна на нафту, адже росіяни просто не зможуть її продавати", - додав він.

Чи можливе знищення цін на нафту

Без прив'язки до ситуації в Україні зниження цін на нафту можливе. Загородній прогнозує, що за нинішніх тенденцій нафта подешевшає ще на 5 доларів.

"Щось ми контролюємо, щось ні. Ми не контролюємо, що скаже Трамп чи що зробить Саудівська Аравія, але ми контролюємо наші ракети та дрони, які летять російськими НПЗ та нафтопроводами", - підсумував експерт.

Продаж нафти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп закликав країни знизити ціни на нафту, щоб таким чином змусити Росію закінчити війну проти України.

Раніше повідомлялося, що Саудівська компанія Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж нафти індійському НПЗ Nayara Energy після того, як Євросоюз у липні ввів санкції через підтримку НПЗ Росією.

Напередодні стало відомо, що після посилення тиску США на Індію країна навряд чи повністю відмовиться від російської нафти. А все тому, що в Індії залишаться приватні компанії, які купуватимуть у країни-агресорки Росії нафту і знову ж таки допомагатимуть обходити санкції.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

