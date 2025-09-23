Трамп виступив з промовою на Генасамблеї ООН - що він сказав про Україну і Росію

https://glavred.net/war/tramp-vystupil-s-rechyu-na-genassamblee-oon-chto-on-skazal-ob-ukraine-10700645.html Посилання скопійоване

/ Колаж Главред, фото: скріншоии з відео

Президент США Дональд Трамп виступив зробив ряд важливих заяв щодо ситуації в США та світі. Він також виступив з критикою ООН, як організації та згадав війну Росії проти України. Про це він заявив під час виступу на трибуні Генеральної Асамблеї ООН, яку транслював Білий дім в YouTube.

Трамп під час виступу заявив, що він постійно працював над припиненням вбивств в Україні і спочатку вважав, що це буде найлегше з семи воєн, які йому вдалося зупинити, завдяки добрим стосункам із президентом Путіним. Водночас він додав, що війна може приносити несподіванки.

За його словами, багато хто очікував, що Росія здобуде перемогу за три дні, проте цього не сталося.

відео дня

"Це мало бути швидке невелике зіткнення. Але все вийшло інакше. Це ставить Росію в поганому світлі", - зазначив він.

Трамп також висловив готовність запровадити жорсткі мита проти РФ, однак для їх ефективності, на його думку, потрібно, щоб європейські країни діяли аналогічно.

"Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. А вони воюють вже три з половиною роки і щотижня вбивають від 5000 до 7000 молодих солдатів, переважно — переважно солдатів — з обох сторін, від 5000 до 7000 загиблих молодих людей, а деякі в містах — набагато менше — де стріляють ракетами, де скидають дрони. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом", - додав він.

Він підкреслив, що ця війна ніколи не мала відбутися і є прикладом того, як погане лідерство здатне зруйнувати країну. Трамп закликав замислитися над тим, скільки ще життів буде безглуздо втрачено з обох боків.

"Китай та Індія є основними спонсорами триваючої війни, продовжуючи купувати російську нафту. Але, що неприпустимо, навіть країни НАТО не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів, про що, як ви знаєте, я дізнався два тижні тому і був незадоволений", - вказує президент США.

За його словами, європейські країни фактично фінансують війну проти самих себе, і це неприйнятно. У разі, якщо Росія не погодиться на припинення бойових дій, США готові запровадити потужні тарифи, які, на його думку, швидко зупинять кровопролиття. Однак, для того щоб ці мита були ефективними, європейські країни мають приєднатися і вжити аналогічних заходів, адже вони перебувають безпосередньо на континенті, на відміну від США, що знаходяться за океаном.

"Вони купують нафту і газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Це соромно для них. І їм було дуже соромно, коли я про це дізнався, можу вам сказати. Ми маємо негайно припинити всі закупівлі енергоносіїв у Росії. Інакше ми всі марнуємо багато часу. Тож я готовий обговорити це. Сьогодні ми обговоримо це з європейськими країнами, які зібралися тут. Я впевнений, що вони в захваті від того, що я про це говорю, але так воно є. Я люблю висловлювати свою думку і говорити правду", - резюмував Трамп.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред