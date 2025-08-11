Ще гірше, ніж у СРСР: Загородній описав можливу долю Росії

Дронові атаки України завдають значної шкоди російській економіці та посилюють кризу.

https://glavred.net/world/eshche-huzhe-chem-v-sssr-zagorodniy-opisal-vozmozhnuyu-sudbu-rossii-10688777.html Посилання скопійоване

Санкції США можуть серйозно вдарити по економіці РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези Загороднього:

До кінця 2025 року дефіцит бюджету РФ зросте в 7 разів

Падіння цін на нафту вже спричинило спад у машинобудуванні, будівництві, металургії

Кризу можна посилити ударами по ключовій інфраструктурі

Економічні санкції США можуть призвести до того, що країни почнуть відмовлятися від російської нафти, а це дуже серйозно вдарить по економіці країни-агресора. Що загрожує Росії, пояснив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, на РФ може чекати доля СРСР, лише в ще гіршому варіанті.

відео дня

"Радянський Союз розпався через те, що закінчилися гроші на утримання імперії. Не було грошей на купівлю місцевих еліт у республіках, щоб вони залишалися у складі Союзу. А коли грошей немає, у магазинах немає продуктів, громадський транспорт не ходить, люди починають бити пики місцевій владі, а не їдуть по це в Москву. І тоді у місцевих еліт виникає питання, навіщо їм усе це треба", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що Росія залежить від нафтогазових доходів. До кінця 2025 року дефіцит бюджету РФ буде в сім разів більшим, ніж планувалося, і зросте з 1,3 трильйона рублів до 8 трильйонів.

"А все тому що трохи просіла ціна на нафту, на 15%, але в Росії вже все посипалося. Машинобудівні підприємства йдуть у відпустку, а це одразу мінус 20% зарплат людей, менше податків, іпотека і будівництво застопорилися. Падає важка металургія (...) Усе це і чекає на Росію, тільки в гіршому варіанті", - пояснив Загородній.

Дронові атаки України також завдають значної шкоди російській економіці. Наприклад, через удари по НПЗ у Росії не можуть нормально працювати аграрії, їм не вистачає палива.

"Крім того, Україна почала потужно бити по хімічних підприємствах, зокрема, по виробництву азотної кислоти, аміаку тощо. А це добрива і вибухівка, тобто це товари подвійного призначення. Цей процес уже почався. Адже інтенсивність ударів України по Росії збільшилася в 10 разів, порівняно з минулим роком", - сказав Загородній.

За його словами, у РФ зупиняються аеропорти, що створює проблеми не тільки для пасажирів, а й із доставкою, наприклад, важливих деталей, щоб полагодити якесь обладнання. У Росії постійно відключається інтернет, а це означає, що бізнес втрачає гроші.

"Проблема в тому, що Путіну все одно, і він не припинить воювати, поки залишається при владі. А посилити кризові явища в Росії може винятково Україна, тими ж ударами по залізниці (...) Що активнішим буде потік ураження цілей у Росії, то краще буде для нас. Адже тоді розмова з росіянами буде йти не про лінію розмежування, а про те, як швидко російські війська будуть драпати з території України", - упевнений Загородній.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів, що чекає на Росію після відмови Індії купувати російську нафту:

Скільки грошей Путін готовий витрачати на війну - думка експерта

Колишній заступник голови Центробанку Росії, ексзаступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко вважає, що нинішній рівень військових витрат відповідає амбіціям Путіна. Диктатор вважає, що 750 тисяч окупантів і тих обсягів поставок озброєння і боєприпасів йому вистачить, щоб "дотиснути" Україну.

"Збільшувати витрати вдвічі - не має сенсу. Збільшити на 10 % - так, він може", - сказав він.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок. Це місто Анкоридж.

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до діалогу між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, що має відбутися на Алясці.

На переговорах із Росією США діятимуть з позиції сили, і зрештою буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Таку думку озвучила посол України в США Оксана Маркарова.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред