Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ще гірше, ніж у СРСР: Загородній описав можливу долю Росії

Анна Ярославська
11 серпня 2025, 12:00
61
Дронові атаки України завдають значної шкоди російській економіці та посилюють кризу.
Тарас Загородний, Путин, Трамп
Санкції США можуть серйозно вдарити по економіці РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези Загороднього:

  • До кінця 2025 року дефіцит бюджету РФ зросте в 7 разів
  • Падіння цін на нафту вже спричинило спад у машинобудуванні, будівництві, металургії
  • Кризу можна посилити ударами по ключовій інфраструктурі

Економічні санкції США можуть призвести до того, що країни почнуть відмовлятися від російської нафти, а це дуже серйозно вдарить по економіці країни-агресора. Що загрожує Росії, пояснив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, на РФ може чекати доля СРСР, лише в ще гіршому варіанті.

відео дня

"Радянський Союз розпався через те, що закінчилися гроші на утримання імперії. Не було грошей на купівлю місцевих еліт у республіках, щоб вони залишалися у складі Союзу. А коли грошей немає, у магазинах немає продуктів, громадський транспорт не ходить, люди починають бити пики місцевій владі, а не їдуть по це в Москву. І тоді у місцевих еліт виникає питання, навіщо їм усе це треба", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що Росія залежить від нафтогазових доходів. До кінця 2025 року дефіцит бюджету РФ буде в сім разів більшим, ніж планувалося, і зросте з 1,3 трильйона рублів до 8 трильйонів.

"А все тому що трохи просіла ціна на нафту, на 15%, але в Росії вже все посипалося. Машинобудівні підприємства йдуть у відпустку, а це одразу мінус 20% зарплат людей, менше податків, іпотека і будівництво застопорилися. Падає важка металургія (...) Усе це і чекає на Росію, тільки в гіршому варіанті", - пояснив Загородній.

Дронові атаки України також завдають значної шкоди російській економіці. Наприклад, через удари по НПЗ у Росії не можуть нормально працювати аграрії, їм не вистачає палива.

"Крім того, Україна почала потужно бити по хімічних підприємствах, зокрема, по виробництву азотної кислоти, аміаку тощо. А це добрива і вибухівка, тобто це товари подвійного призначення. Цей процес уже почався. Адже інтенсивність ударів України по Росії збільшилася в 10 разів, порівняно з минулим роком", - сказав Загородній.

За його словами, у РФ зупиняються аеропорти, що створює проблеми не тільки для пасажирів, а й із доставкою, наприклад, важливих деталей, щоб полагодити якесь обладнання. У Росії постійно відключається інтернет, а це означає, що бізнес втрачає гроші.

"Проблема в тому, що Путіну все одно, і він не припинить воювати, поки залишається при владі. А посилити кризові явища в Росії може винятково Україна, тими ж ударами по залізниці (...) Що активнішим буде потік ураження цілей у Росії, то краще буде для нас. Адже тоді розмова з росіянами буде йти не про лінію розмежування, а про те, як швидко російські війська будуть драпати з території України", - упевнений Загородній.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів, що чекає на Росію після відмови Індії купувати російську нафту:

Скільки грошей Путін готовий витрачати на війну - думка експерта

Колишній заступник голови Центробанку Росії, ексзаступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко вважає, що нинішній рівень військових витрат відповідає амбіціям Путіна. Диктатор вважає, що 750 тисяч окупантів і тих обсягів поставок озброєння і боєприпасів йому вистачить, щоб "дотиснути" Україну.

"Збільшувати витрати вдвічі - не має сенсу. Збільшити на 10 % - так, він може", - сказав він.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок. Це місто Анкоридж.

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до діалогу між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, що має відбутися на Алясці.

На переговорах із Росією США діятимуть з позиції сили, і зрештою буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Таку думку озвучила посол України в США Оксана Маркарова.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    новини Росії санкції санкції проти Росії Тарас Загородній війна Росії та України
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Коли посилиться спека: на Україну насувається антициклон Julia

    Коли посилиться спека: на Україну насувається антициклон Julia

    12:28Синоптик
    В РФ затонув новітній корабель флоту Росії - з'явились нові деталі

    В РФ затонув новітній корабель флоту Росії - з'явились нові деталі

    10:34Війна
    "Путін хоче вирватися з капкана": яка ситуація змусить його обирати між двома варіантами

    "Путін хоче вирватися з капкана": яка ситуація змусить його обирати між двома варіантами

    10:24Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

    В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

    Китайський гороскоп на сьогодні 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

    Китайський гороскоп на сьогодні 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

    Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

    Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

    Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

    Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

    Останні новини

    12:39

    Дружина відомого українського футболіста похвалилася розкішним відпочинком

    12:28

    Коли посилиться спека: на Україну насувається антициклон Julia

    12:18

    Телепремʼєра "Конотопської відьми" та виступи улюблених зірок: що покаже 1+1 Україна до Дня Незалежності

    12:06

    Раміна Есхакзай повідомила про велике горе в родині - що сталося

    12:00

    Ще гірше, ніж у СРСР: Загородній описав можливу долю РосіїВідео

    Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
    11:51

    Ціни в Україні почнуть знижуватися: прогноз, коли та які продукти подешевшають

    11:40

    Улюбленці долі: 5 знаків зодіаку, яким щастить від природи

    11:37

    Ульотна закуска: намазка на хліб із найпростіших інгредієнтів - ідеальний сніданокВідео

    11:35

    Чому білі акули мають білий живіт: його роль здивує усіх

    Реклама
    11:27

    Обмін територіями між Україною та РФ в обмін на мир - з'явився тривожний прогноз

    11:11

    "Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

    10:52

    Росія хоче укласти угоду з Трампом: експерт розповів про маневри Путіна

    10:44

    Вода не йде з ванної: два простих засоби розв‘яжуть проблему за годину

    10:34

    В РФ затонув новітній корабель флоту Росії - з'явились нові деталі

    10:24

    "Путін хоче вирватися з капкана": яка ситуація змусить його обирати між двома варіантами

    10:21

    Китайський гороскоп на завтра 12 серпня: Собакам - багатство, Кроликам - складні ситуації

    10:01

    Гороскоп на завтра 12 серпня: Ракам - невдачі, Рибам - втрати

    09:58

    Чому "мирний план" Трампа приреченийПогляд

    09:52

    Зовсім не пов'язано з виноградом - розкрито секрет назви міста ІзюмВідео

    09:50

    Як зробити, щоб у гаражі не було вогкості: 3 рішення проблемиВідео

    Реклама
    09:48

    Пішла на крайнощі: як Наташа Корольова вибиває громадянство РФ для мами

    09:38

    Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

    09:03

    "Ми неправильно розуміємо його підхід": що задумав Трамп щодо війни в Україні

    08:58

    "Вона вже тоді народила": що відомо про спільну дитину Потапа і Каменських

    08:47

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 серпня (оновлюється)

    08:29

    В США "злили" план Путіна на зустріч із Трампом на Алясці - чого чекати Україні

    08:28

    Таємна резиденція на Алясці: у якому місті можуть зустрітися Трамп і Путін

    08:24

    Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    07:43

    Атака дронів і пожежа в РФ: дрони атакували Арзамаський приладобудівний заводВідео

    06:59

    Як Трамп діятиме на переговорах із Путіним: прогноз посла України у США

    06:22

    Зустріч на Алясці: території і санкції та початок передвиборчих срачів в УкраїніПогляд

    05:30

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 22

    04:30

    Хто придумав назву "Російська імперія": і як до цього причетний українецьВідео

    03:30

    Прорив у боротьбі з хворобою Альцгеймера: вчені на порозі великої розгадки

    03:00

    Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці зі скрипалем за 35 секунд

    02:35

    Удача посміхнеться двом знакам зодіаку 11 серпня: хто у списку

    02:25

    "Ні про що не шкодую": Оля Цибульська показала єдине фото зі свого весілля

    01:30

    Матуся відпочиває: як змінилася фігура Лесі Нікітюк після пологів

    10 серпня, неділя
    23:42

    "Схаменіться, люди!": сестра Софії Ротару стала на захист співачки

    23:22

    Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

    Реклама
    23:11

    Віра Брежнєва повернулася в Україну: "Щаслива розділити момент"

    23:09

    УПЛ: "Шахтар" уперше в сезоні втратив очки, зігравши з "Карпатами"Відео

    22:14

    У Німеччині прокоментували зустріч Трампа та Путіна: на що сподівається Мерц

    21:59

    Паніка – найгірший союзник: чому чутки про поступки Росії не варті увагиПогляд

    21:51

    Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці без остаточної угоди для України - Рютте

    21:27

    5 міфів СРСР: як пропаганда переписала історію та пам’ять

    20:44

    РФ вгатила по автовокзалу та клініці Запоріжжя: зʼявилася реакція ЗеленськогоФото

    20:29

    "Могла змінити хід історії": актриса розповіла про відмову Трампу в побаченні

    20:13

    Китайський гороскоп на сьогодні 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

    20:08

    Чому люди говорять уві сні: фахівці назвали основні причини

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Цікаве
    Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
    Новини шоу бізнесу
    Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
    Привітання
    З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти