Третя світова вже йде, Китай готується до війни із США - Загородній

Експерт розповів, чи справді світ на порозі чергової війни.

https://glavred.net/world/tretya-mirovaya-uzhe-idet-kitay-gotovitsya-k-voyne-s-ssha-zagorodniy-10702574.html Посилання скопійоване

Китай готується до війни із США / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Китай готується до гарячої війни із США

Третя світова вже йде, а війна Росії та України – частина цієї війни

Основний епіцентр поділу і суперечок буде в Азії

Китай готується до війни, і США про це знають. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, компроміс неможливий, тому що Китай скочується в кризу надвиробництва. Адже Штати в останні півроку системно знищують його ринки збуту, змушуючи всі країни, які раніше співпрацювали з Китаєм, перейти в орбіту США.

відео дня

"Криза надвиробництва – це внутрішня нестабільність. А внутрішню нестабільність потрібно виплескувати на зовнішній контур. Те, що відбувається зараз, нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли країнам, що претендували на щось, були потрібні ринки збуту. Зараз те саме відбувається, тільки в більших масштабах", - наголосив він.

На його думку, США і Китай готуються саме до гарячої війни за Тайвань та Філіппіни.

"Так багато чого це може стосуватися. Тайвань, до речі, може бути в останню чергу, але за нього точно буде війна. А ось щодо Філіппін ще поки питання", - зауважив Загородній.

Крім того, на питання, чи світ на порозі чергової війни, експерт сказав, що Третя світова вже йде, і війна Росії та України – частина цієї війни.

"Просто про це ще не написали історики. На Європу наша війна навряд чи перекинеться, тому що зараз основний епіцентр поділу і суперечок буде в Азії", - підсумував він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Можливість війни в Європі

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов наголосив, що загрози великої ядерної війни немає, але є ризик великої європейської війни.

Він підкреслив, що стрілки годинника Судного дня ще не наблизилися до критичного значення, а основні ядерні держави – США і Росія – у цьому питанні ще можуть знайти консенсус.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Китай - останні новини

Як повідомляв Главред, дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив про те, що XXI століття є періодом протиборства Китаю та Сполучених Штатів.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що одна з небагатьох країн, яка може вплинути на рішення країни-агресорки Росії закінчити війну в Україні - це Китай.

Водночас, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що навіть за підтримки Китаю Росія не зможе воювати вічно, адже Пекін нічого не робить безкоштовно. Коли у Кремля закінчаться гроші, КНР припинить допомогу.

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред