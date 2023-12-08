У Росії погрожують захопити дві області, щоб Україну "не взяли до НАТО"

Країна-окупантка Росія хоче "відрізати" Україну від моря, щоб Північноатлантичний альянс, мовляв, не захотів брати країну до свого блоку безпеки.

https://glavred.net/world/v-rossii-ugrozhayut-zahvatit-dve-oblasti-chtoby-ukrainu-ne-vzyali-v-nato-10523254.html Посилання скопійоване

Росія мріє про захоплення Одеської та Миколаївської областей - генерал РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Колишній міністр закордонних справ Росії, генерал Анатолій Куликов заявив, що російським окупантам, мовляв, потрібно захопити Миколаївську і Одеську області, щоб "відрізати" Україну від Чорного моря. У такій ситуації, за його словами, державу, мовляв, не приймуть до НАТО.

Як повідомляють пропагандисти Царьград, він сказав про те, що перед загарбниками ще "багато завдань", серед яких "окупація інших регіонів" України.

Росія "хоче відрізати" Україну від Чорного моря

"Нам потрібні обов'язково Миколаївська та Одеська області. Це обов'язково для того, щоб не допустити мотивації Заходу взяти Україну в НАТО", - розмріявся Куликов. відео дня

За його словами, це потрібно Москві, щоб відрізати Україну від Чорного моря, і тоді країна, мовляв, стане "не потрібна" НАТО.

"Коли Україна буде відрізана від морських комунікацій, її не візьмуть у НАТО", - помріяв Анатолій Куликов.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу і заявив, що якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників з НАТО. Господар Білого дому закликав американських законодавців вирішити питання з фінансуванням військової підтримки Києва.

"Плани" Росії щодо захоплення територій України

Війська РФ прагнуть захопити три міста на Донбасі - Авдіївку, Мар'їнку і Вугледар, а також Куп'янськ Харківської області, вважає колишній начальник Генштабу, генерал армії України Віктор Муженко. На інших напрямках загарбники намагатимуться вирівняти фронт.

"От є на слуху Авдіївка - вона повинна бути захоплена. Є Мар'їнка - вона повинна бути захоплена. Є Куп'янськ - він повинен бути захоплений. Є там Вугледар — він повинен бути захоплений. Є вклинення під час контрнаступу наших військ на Запорізькому напрямку – воно повинно бути, як мінімум, вирівняно по тій вихідній лінії, з якої все починалося. Така ж ситуація і на Херсонському напрямку", - вважає Муженко.

Росія "вимагатиме" 5 регіонів, якщо Україна погодиться на перемовини із Москвою, припустив політичний експерт Тарас Загородній. В інтерв'ю Главреду він сказав, що мова йде про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Миколаївську та Одеську області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.