Байден до Конгресу: Якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників по НАТО

Американський лідер розповів про можливі наслідки для США й світу, якщо Конгрес відмовить Україні у підтримці.

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Байден виступив перед законодавцями США / Колаж Главреда. Фото: скріншот, посольство України у США, Голос Америки

Президент США Джо Байден у своєму зверненні до Конгресу 6 грудня закликав американських законодавців відмовитися від "дріб'язкової партійної політики" і підтримати фінансування наступних траншів допомоги Україні. Інакше, зазначив він, Путін захопить Україну і нападе на союзників Америки по НАТО.

Зокрема, Байден нагадав про військові злочини Росії в Україні, які шокували світ.

"Конгрес мусить затвердити допомогу Україні. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу і республіканці у Конгресі не бажають це затверджувати... Потрібно притягнути Путіна до відповідальності", - почав Байден. відео дня

Байден підкреслив, що "США повинні пишатися, що ми допомагаємо Україні досягнути успіху, надаємо зброю, боєприпаси".

Європейські лідери разом зі США готові й надалі підтримувати Україну, додав американський президент.

Байден наголосив, що відсутність підтримки України з боку США розв'яже Путіну руки - кремлівський диктатор зазіхатиме на інші території країн-членів НАТО.

"Якщо Путін захопить Україну - він не зупиниться. Він нападатиме на союзників по НАТО. І ми побачимо те, що ми не хочемо бачити зараз - що американські військові воюють з російськими військовими", - зазначив Байден.

При цьому Байден згадав про захист кордонів, на якому наполягають республіканці у відповідь на прохання Білого дому нарешті проголосувати за нові поставки озброєння й фіндопомоги Україні.

"Я підтримую реальне рішення щодо захисту кордонів. Я дуже чітко сказав, що Конгрес мусить внести зміни до міграційної системи. Ми знаємо, що вона не працює, але на стратегічні зміни я також готовий піти. Потрібно рішення для проблеми на кордоні. Моя команда проводить переговори з республіканцями у Конгресі. Вони (республіканці - Главред) готові завдати удару по Україні", - висловився глава США.

Байден додав, що він знає про розбіжності усередині американської політики.

"Дріб'язкова партійна політика не мусить ставати на заваді нашим цінностям, цілям держави. Весь світ дивиться, що робитимуть США. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, що робитиме решта світу? Що станеться з групою семи? Що станеться з союзниками по НАТО? Це підбадьорить Путіна", - поцікавився Байден.

Він закликав Конгрес "зробити все вірно, протистояти Путіну і захистити свободу".

"Зробімо щось, щоб Путін не захопив Україну і не посунувся далі", - підкреслив Байден.

Байден звертається до Конгресу 6 грудня - дивіться відео:

Підтримка США України падає

Звернення Байдена до Конгресу відбулося на тлі кількамісячних суперечок між Республіканською та Демократичною партіями США. Республіканці відмовляються підтримувати законопроект з багатомільярдною підтримкою України, оскільки не дійшли з демократами рішення щодо фінансування міграційної політики США.

Тим часом американські високопосадовці постійно підкреслюють на брифінгах, що кошти на військову та фінансову підтримку України майже вичерпано.

Це, на думку низки експертів, може свідчити про те, що підтримка Сполученими Штатами зусиль ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами поступово зменшуватиметься, що, своєю чергою, загрожує Україні поразкою перед Росією.

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