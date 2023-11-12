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Медведєв знову заскавчав: бризнув жовчю проти Одеси, Миколаєва та Києва

Яна Ставська
12 листопада 2023, 13:15
Колишній президент РФ розмріявся про "передачу" Росії всієї України, крім Львівської області.
Медведєв
Медведєв видав чергову маячню / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вчергове зробив абсурдну заяву про "неіснуючу" Україну, вибухнувши жовчю у бік країн НАТО й української мови.

У своєму Telegram колишній президент РФ, а нині - забутий усіма "друг Путіна", у своєму хамському стилі розкритикував думки деяких країн НАТО про нібито перспективи членства України в Альянсі без Криму і Донбасу. Варто відзначити, що насамперед саме Росія зацікавлена у тому, щоб Україна відмовилася від окупованих територій.

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Однак в уяві Медведєва центр і південь України, які окупанти не зуміли захопити, нібито, з невідомої причини, повинні бути передані Росії.

За словами скандального політика, Одеса, Миколаїв і Київ "і практично все інше" нібито "ніяка не Україна".

Далі маячня екс-глави РФ загострилася: Медведєв обізвав Зеленського "узурпатором", українську мову - "суржиком", а Україну - "штучно зібраними територіями".

Також читайте, як Медведєв осоромився на весь світ і назвав прибалтів "другосортним набродом". Зокрема, він допустив, що слабкішим країнам, а саме "болгарам, прибалтам й іншому другосортному наброду" Європейський Союз запропонує "тугіше затягнути пояси".

Ще раніше Медведєв видав новий потік брудної брехні і істеричних звинувачень на адресу України - йому привиділося "отримання ІДІЛ української зброї".

А проте Медведєва не поважають навіть свої. Нещодавно пропагандист Сатановський обізвав політика "дрібним слабеньким л*йном". Образливі епітети на адресу екс-президента Росії пропагандист вжив, характеризуючи політичну ситуацію в РФ.

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