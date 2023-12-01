Війська РФ прагнуть захопити три міста на Донбасі: генерал розкрив план Путіна

Директор Кремля Володимир Путін потребує так званих перемог і символічних досягнень, вважає генерал армії України, колишій очільник Генштабу Віктор Муженко.

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Путін "хоче" захопити Авдіївку, Мар'їнку, Куп'янськ і Вугледар - генерал Муженко / Колаж: Главред, фото: Instagram libkos, скріншот YouTube

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін потребує нових "перемог". Окупанти прагнуть захопити Авдіївку, Мар'їнку, Вугледар і Куп'янськ. Взимку-навесні загарбники намагатимуться вирівняти фронт на проблемних для них напрямках, завдавати ударів по інфраструктурі та проводити інформаційно-психологічні операції. Про це заявив колишній начальник Генштабу, генерал армії України Віктор Муженко.

В інтерв'ю BBC він розповів про те, що росіяни хочуть захопити міста на Донбасі і Куп'янськ Харківської області. На інших напрямках вони будуть прагнути вирівняти фронт.

"Ось є на слуху Авдіївка — вона повинна бути захоплена. Є Мар'їнка — вона повинна бути захоплена. Є Куп'янськ — він повинен бути захоплений. Є там Вугледар — він повинен бути захоплений. Є вклинення у ході контрнаступу наших військ на Запорізькому напрямку – воно повинно бути, як мінімум, вирівняно по тій вихідній лінії, з якої все починалося. Така ж ситуація і на Херсонському напрямку. Це перший момент", - вважає генерал. відео дня

За його словами, також окупанти мають намір завдавати ударів далекобійними ракетами по інфраструктурі України у тилу і проводити різні Інформаційно-психологічні операції.

"Це якраз ті три блоки, на яких, я вважаю, буде акцентовано увагу, яка буде реалізовуватися в період зимової і, можливо, весняної російської кампанії", - підкреслив Віктор Муженко.

Війна Росії проти України

Війська Росії намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ рухаються в напрямку Мелітополя, розповіли у Генеральному штабі. Окупанти атакують на різних напрямках, проте українські війська відбивають ворожі наступи.

Війська РФ кидають резерви на Херсонщину, розповів народний депутат Роман Костенко. За його словами, сили оборони України потребують посилення. Їм потрібно надати кошти для перекидання військ, далекобійні озброєння і авіацію.

У Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні, пишуть журналісти The Economist. На думку журналістів, у такій ситуації війна може затягнутися на багато років. Заходу слід терміново схаменутися і надати потрібну військову допомогу українській державі.

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