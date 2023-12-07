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На війну йдуть тисячами: У Міноборони розповіли про кількість нових військових

Єлизавета Бельмас
7 грудня 2023, 21:36оновлено 7 грудня, 23:01
Заявок на військові вакансії стало втричі більше. У Міністерстві оборони розповіли про проміжні результати рекрутингу.
У Міноборони розповіли про кількість нових військових
У Міноборони розповіли про кількість нових військових / колаж: Гларвед, фото: Міноборони ФБ

Кількість людей, які відгукнулися на військові вакансії, зросла до 6,5 тисяч осіб. У той час як з липня 2022 року до початку рекрутингової компанії таких було всього 45 тисяч. Про це повідомили у Міноборони.

Згідно з інформацією Міністерства, з того моменту, як було підписано угоду про співпрацю з рекрутинговим майданчиком 10 листопада, там розмістили вже понад 320 військових вакансій від різних підрозділів.

У відомстві додали, що після того, як був підписаний договір, кількість відгуків на військові вакансії зросла в три рази.

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Крім іншого, в Міноборони нагадали, що в Україні є можливість укласти контракт до завершення особливого періоду. Така можливість дає командирам розміщувати конкурентні вакансії в своїх підрозділи і самостійно відбирати кандидатів. У той же час громадяни можуть вибирати бажану посаду для несення служби в бажаному підрозділі.

"Таким чином можливо більше контролювати своє майбутнє в армії і потрапити на посаду відповідно до власної професії і досвіду в підпорядкування підрозділу, до якого є довіра і прихильність", — зазначила заступник Міністра оборони Наталія Калмикова.

Рекрутинг в армію

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало проект по рекрутингу в ЗСУ. Відповідний договір підписали заступник Міністра оборони Наталія Калмикова і голова організації lobby X Владислав Грезев.

Це перший проект, спрямований на залучення мотивованих людей до служби у Збройних силах України. Наталія Калмикова зазначає, що українці звикли до того, що в ЗСУ зараз є призов і кадрові офіцери. Основне завдання рекрутингу полягає в тому, що розширити можливість для людини подивитися ‒ які вакансії, які вміння, знання і навички людини можуть стати в нагоді в ЗСУ.

Також, в Україні готують законопроект, який повинен поміняти порядок вручення повісток.Тепер їх хочуть вручати не тільки особисто і під розписку, а по електронній пошті і рекомендованим листом.

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війна в Україні
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