На війну йдуть тисячами: У Міноборони розповіли про кількість нових військових

Кількість людей, які відгукнулися на військові вакансії, зросла до 6,5 тисяч осіб. У той час як з липня 2022 року до початку рекрутингової компанії таких було всього 45 тисяч. Про це повідомили у Міноборони.
Згідно з інформацією Міністерства, з того моменту, як було підписано угоду про співпрацю з рекрутинговим майданчиком 10 листопада, там розмістили вже понад 320 військових вакансій від різних підрозділів.
У відомстві додали, що після того, як був підписаний договір, кількість відгуків на військові вакансії зросла в три рази.
Крім іншого, в Міноборони нагадали, що в Україні є можливість укласти контракт до завершення особливого періоду. Така можливість дає командирам розміщувати конкурентні вакансії в своїх підрозділи і самостійно відбирати кандидатів. У той же час громадяни можуть вибирати бажану посаду для несення служби в бажаному підрозділі.
"Таким чином можливо більше контролювати своє майбутнє в армії і потрапити на посаду відповідно до власної професії і досвіду в підпорядкування підрозділу, до якого є довіра і прихильність", — зазначила заступник Міністра оборони Наталія Калмикова.
Рекрутинг в армію
Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало проект по рекрутингу в ЗСУ. Відповідний договір підписали заступник Міністра оборони Наталія Калмикова і голова організації lobby X Владислав Грезев.
Це перший проект, спрямований на залучення мотивованих людей до служби у Збройних силах України. Наталія Калмикова зазначає, що українці звикли до того, що в ЗСУ зараз є призов і кадрові офіцери. Основне завдання рекрутингу полягає в тому, що розширити можливість для людини подивитися ‒ які вакансії, які вміння, знання і навички людини можуть стати в нагоді в ЗСУ.
Також, в Україні готують законопроект, який повинен поміняти порядок вручення повісток.Тепер їх хочуть вручати не тільки особисто і під розписку, а по електронній пошті і рекомендованим листом.
Також вам може бути цікаво:
- Головний овоч за ціною золота: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт
- Ще одна країна ЄС посилює правила для біженців з України: що зміниться
- Тривожна звістка: західна допомога Україні впала до рекордного рівня