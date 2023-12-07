Кремль сподівається, що тривала і виснажлива війна в Україні призведе до політичної кризи в США та падіння їхнього міжнародного авторитету.

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Росія мріє про "другий В'єтнам" для США в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

Росія сподівається, що війна в Україні перетвориться для США "у другий В'єтнам". Про це повідомило пропагандистське видання "Интерфакс", посилаючись на статтю директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна в журналі "Разведчик".

У своєму матеріалі Наришкін стверджує, що через "неможливість досягнення військової перемоги" над Росією, західні політики будуть намагатися максимально затягти бойові дії та перетворити війну в Україні на "другий Афганістан". Він впевнений, що Захід сподівається на виснаження РФ у "боротьбі потенціалів".

За висновками Наришкіна, допомога Україні може призвести до падіння міжнародного авторитету Заходу. Він вважає, що США ризикують повторенням історії "другого В'єтнаму" у разі подальшої підтримки України.

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Стаття відображає очікування Кремля на "розсудливого політика", який, як зазначається, зможе знайти шляхи для припинення цієї ситуації. Наришкін також анонсує продовження протистояння із Західним світом, підкреслюючи, що це протистояння може розповсюдитися від пострадянського простору до Південної Америки і Тихого океану.

Діяльність країни-агресорки - Росії

Нагадаємо, політичний експерт Валерій Клочок вважає, що антиєврейські погроми в Дагестані були повністю організовані з Кремля. Він стверджує, що група Шойгу, Рогозіна і Наришкіна могла спровокувати протести в цьому регіоні.

Також ситуація з війною Росії проти України зараз не слабшає, а навпаки, укріплює Кремль. Тому немає конкретних підстав очікувати розпад путінського режиму чи розпад Росії у найближчому майбутньому. Замість цього, є серйозні підстави вважати, що РФ продовжить бути загрозою для України та інших країн колишнього радянського простору, тому потрібно стежити за своєю безпекою.

Крім цього, депутат Держдуми Михайло Шеремет повідомив, що Росія планує анексувати Азовське море, яке належить як Україні, так і Росії. За його словами, Кремль прагне затвердити законопроект про визнання Азовського моря внутрішньоросійською водоймою до кінця 2023 року.

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