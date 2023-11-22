Росія "вимагатиме" 5 регіонів: Загородній попередив про небезпеку перемовин

Україна повинна продемонструвати силу і самостійно вирішувати свої питання, щоб не було невигідних перемовин із Росією, вважає Тарас Загородній.

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Якщо перемовини почнуться, коли Україна бомбардуватиме Росію, буде зовсім інший діалог - Загородній / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Агресор Росія "вимагатиме" від України Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Миколаївську та Одеську області в тому випадку, якщо від Києва з'явиться хоча б натяк на перемовини. Втім, якщо українська держава матиме сильну позицію, що супроводжуватиметься ударами по російській території, діалог піде вже в іншому руслі. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якщо з боку Києва будуть навіть натяки на перемовини із Москвою, росіяни відразу ж "вимагатимуть" віддати окупантам території.

"Як тільки ми заїкнемося про перемовини не з сильної позиції (тобто коли у нас немає зброї), росіяни будуть нас добивати і вимагати віддати їм Херсонську, Запорізьку і Донецьку області, повністю, тому що вони вже вписані в російську Конституцію як територія РФ, а також віддати Миколаїв і Одесу. Ось так і йтимуть перемовини", - вважає експерт.

Втім, за його словами, діалог буде виглядати зовсім іншим чином, якщо розмова піде з сильної позиції, яка передбачає удари по території Росії.

"Якщо ж перемовини почнуться, коли Україна бомбардує територію Росії, це буде зовсім інша розмова. Ми повинні розуміти, що сила вирішує питання. І ми самі повинні вирішувати свої проблеми, а не жебракувати", - підкреслив Тарас Загородній.

Дивіться відео, в якому Загородній попередив про небезпеку перемовин із Росією:

Як Путін "просить перемовин" в України

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін клянчив "перемовини" в України 15 вересня. Під час зустрічі з Олександром Лукашенком він поскаржився, що Київ не хоче вести так званий діалог на умовах Москви.

За місяць Путін знову заговорив про "перемовини" з Україною. Він виступив за нібито діалог на базі "мирного плану" Китай, який не передбачає виведення російських військ із суверенних українських територій.

Далі Путін вибухнув тирадою творів і абсурду. Глава Кремля вигадав "сигнали Києва про перемовини" і натякнув на свою "готовність говорити". Путін розмріявся, що влада України нібито буде говорити з Кремлем.

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