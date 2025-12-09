Рус
Прицільний удар по складу із дронами: ССО уразили цінні об’єкти росіян

Марія Николишин
9 грудня 2025, 11:55
ССО підривають наступальні спроможності окупантів.
Успішна операція ССО / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • ССО уразили ворожі цілі в Донецькій та Луганській області
  • Під удар потрапили склади БпЛА та паливно-мастильних матеріалів

У ніч на 8 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили ударними дронами ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомила пресслужба ССО.

"Сили спеціальних операцій подовжують нищити логістику окупантів на ТОТ", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Так, в окупованому Донецьку дрони ССО уразили склад БпЛА 9-ї окремої мотострілецької бригади РФ. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних дронів тактичного рівня, а також бойові частини до них.

Водночас, в населеному пункті Сімейкіне у Луганській області ССО уразили склад паливно-мастильних матеріалів російської групи військ Південь. Внаслідок ураження знищено резервуари з близько 6000 м³ палива.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - зауважили у пресслужбі.

Удар дронів ССО - відео:

Операції ССО в Донецькій області

Як відомо, раніше підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили операцію зі знищення місця накопичення особового складу 51-ої армії країни-агресорки Росії у населеному пункті Затишок, що на Донеччині.

Відомо, що попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі.

Удари по об’єктах росіян - що відомо

Як повідомляв Главред, в Генштабі ЗС України говорили, що у ніч на 8 грудня на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, з метою порушення системи логістичного забезпечення противника, було уражено склад боєприпасів.

У ніч на 28 листопада ССО завдали успішного удару по району, який Росія використовувала для зберігання та запуску ударних БПЛА типу "Шахед" на території тимчасово окупованого Криму.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій завдали ударів по цілях на Донеччині у рамках битви за Покровськ. Водночас спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника в межах міста.

Читайте також:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сили спеціальних операцій новини України війна Росії та України
