Великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

Сизранський НПЗ зупинив переробку нафти

Пошкоджено ключову установку CDU-6

Відновлювальні роботи можуть зайняти близько місяця

У Росії припинив переробку нафти Сизранський нафтопереробний завод після того, як був пошкоджений ударом українського дрона. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

У ніч на 5 грудня було здійснено далекобійні атаки ЗСУ по нафтопереробному заводу в Сизрані та по порту Темрюк у Краснодарському краї.

За інформацією джерел, дрони потрапили в установку атмосферно-вакуумної перегонки CDU-6 - ключовий елемент технологічного процесу. Це обладнання вже пошкоджували внаслідок аналогічної атаки в серпні, після чого ремонт тривав два тижні.

Як каже одне з джерел, нові відновлювальні роботи можуть затягнутися приблизно на місяць.

Компанія "Роснефть", яка володіє підприємством, не надала коментарів на запит журналістів.

За словами представників галузі, минулорічні обсяги переробки нафти на Сизранському НПЗ істотно відставали від проєктних показників - близько 90 тис. барелів на добу, що становить приблизно 4,3 млн тонн на рік.

Підприємство за цей час виготовило 800 тис. тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного палива і 700 тис. тонн мазуту.

Атака на Сизранський НПЗ - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі. На місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії "Роснефть", що перебуває під санкціями США.

Того ж дня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, який щорічно виробляє від 7 до 8,9 мільйонів тонн нафти на рік.

Довідка: Сизранський НЗП - підприємство паливного профілю, один із найбільших заводів у системі компанії "Роснефть" і ключовий НПЗ на території південного Поволжя.

Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії.

Як удари по НПЗ впливають на Росію: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що після потужних ударів українських безпілотників постало велике питання, як Росія переживе зиму.

РФ уже боляче переживає перебої з паливом. Особливо критичною для росіян буде ця проблема в холодну пору року, коли традиційно зростає споживання енергії.

"Якщо перебити газорозподільні мережі Москви і влаштувати енергетичний колапс за хорошого холоду, то там почнуть розгортатися дуже цікаві події. Половина Росії тоді може збігтися грабувати Москву, а це вже хороша громадянська війна. Саме на це ми повинні грати", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

