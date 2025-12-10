Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

Анна Ярославська
10 грудня 2025, 09:45
2169
Завод у Сизрані належить "Роснефти". Коментарів компанія не дала.
Сизранський НПЗ
Сизранський НПЗ став на ремонт після атаки дронів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, supernova plus

Коротко:

  • Сизранський НПЗ зупинив переробку нафти
  • Пошкоджено ключову установку CDU-6
  • Відновлювальні роботи можуть зайняти близько місяця

У Росії припинив переробку нафти Сизранський нафтопереробний завод після того, як був пошкоджений ударом українського дрона. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

У ніч на 5 грудня було здійснено далекобійні атаки ЗСУ по нафтопереробному заводу в Сизрані та по порту Темрюк у Краснодарському краї.

відео дня

За інформацією джерел, дрони потрапили в установку атмосферно-вакуумної перегонки CDU-6 - ключовий елемент технологічного процесу. Це обладнання вже пошкоджували внаслідок аналогічної атаки в серпні, після чого ремонт тривав два тижні.

Як каже одне з джерел, нові відновлювальні роботи можуть затягнутися приблизно на місяць.

Компанія "Роснефть", яка володіє підприємством, не надала коментарів на запит журналістів.

За словами представників галузі, минулорічні обсяги переробки нафти на Сизранському НПЗ істотно відставали від проєктних показників - близько 90 тис. барелів на добу, що становить приблизно 4,3 млн тонн на рік.

Підприємство за цей час виготовило 800 тис. тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного палива і 700 тис. тонн мазуту.

Великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів
НПЗ у Росії / Главред

Атака на Сизранський НПЗ - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі. На місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

У регіоні розташований Сизранський нафтопереробний завод, який належить до нафтової компанії "Роснефть", що перебуває під санкціями США.

Того ж дня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області РФ, який щорічно виробляє від 7 до 8,9 мільйонів тонн нафти на рік.

Довідка: Сизранський НЗП - підприємство паливного профілю, один із найбільших заводів у системі компанії "Роснефть" і ключовий НПЗ на території південного Поволжя.

Сизранський НПЗ забезпечує паливом Самарську, Саратовську, Пензенську області та частково регіони Центральної Росії.

Як удари по НПЗ впливають на Росію: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що після потужних ударів українських безпілотників постало велике питання, як Росія переживе зиму.

РФ уже боляче переживає перебої з паливом. Особливо критичною для росіян буде ця проблема в холодну пору року, коли традиційно зростає споживання енергії.

"Якщо перебити газорозподільні мережі Москви і влаштувати енергетичний колапс за хорошого холоду, то там почнуть розгортатися дуже цікаві події. Половина Росії тоді може збігтися грабувати Москву, а це вже хороша громадянська війна. Саме на це ми повинні грати", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Пріоритет Москви": у Кремлі різко прокоментували ідею енергетичного перемир'я

"Пріоритет Москви": у Кремлі різко прокоментували ідею енергетичного перемир'я

11:17Війна
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

09:39Україна
Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

09:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Відключати світло будуть по-новому: в Україні прийняли важливі зміни

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 10 грудня: Левам - справи до душі, Козерогам - зміни

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

Хто "здав" Крим - Трамп розкрив невідомі деталі переговорів Зеленського і Путіна

Крах плану Трампа: у WP розповіли, що змінила заява Зеленського про території

Крах плану Трампа: у WP розповіли, що змінила заява Зеленського про території

Останні новини

11:20

Втомлені військові побоюються зради з боку США на Донбасі - The Times

11:17

"Пріоритет Москви": у Кремлі різко прокоментували ідею енергетичного перемир'я

11:10

У якому кольорі зустрічати 2026 рік: що принесе удачу в рік Вогняного Коня

11:06

Цитрус, прянощі та ліс після снігу: яка ялинка пахне "справжнім Різдвом"

11:03

Дружина Макрона публічно зганьбилася брудним висловлюваннямВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:58

"Крики, шум, метушня": на Джанабаєву посипалися проблеми через дитину Меладзе

10:46

Путіну доведеться вирішувати питання: в ISW повідомили про проблему в армії РФ

10:39

Китайський гороскоп на завтра 11 грудня: Собакам - виснаження, Бикам - помилки

10:35

"Усе заперечуємо": Кіркоров уперше розповів, що сталося з його донькою

Реклама
10:15

Ексдружина Цимбалюка вперше висловилася про його участь у "Холостяку" - деталі

10:07

Намацав у кишені: чоловік зірвав джекпот, купивши курточку в секонд-хенді

09:45

Великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

09:39

У Києві знайдено мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка - ЗМІ

09:39

Трамп не реалізує "мирний план" під впливом прихованого союзника України - дипломат

09:37

"Не мати нічого українського": у Потапа та Каменських неприємності за кордоном

09:30

Вічно молоді: астрологи назвали 4 знаки зодіаку, які виглядають нестаріючими

09:26

Гороскоп на завтра 11 грудня: Терезам - неочікувана зустріч, Водоліям - брехня

09:21

Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 грудня (оновлюється)

09:00

У Росії немає навіть року: Новак – про те, коли у Кремля закінчаться гроші на війну

Реклама
08:57

"Дірку від бублика отримаєте": Мельник жорстко відкинув пропозиції капітуляції УкраїниВідео

08:52

Карта Deep State онлайн за 10 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:31

Весна стане для України часом важкого похмілляПогляд

08:21

Путін не обмежиться Донбасом: The Times розкрило особисті мотиви, що рухають диктатором

08:10

Трампу вже не терпиться оголосити, що "ще одна війна закінчена"Погляд

08:05

Польща може передати Україні МіГ-29: що Варшава хоче натомість

08:02

Дружина співака Ніколаєва більше не хоче бути його дружиною

07:59

Вдова Оззі Осборна вперше розкрила останні слова музиканта

07:31

Оперного співака знайшли понівеченим у своєму будинку: заарештували сина

07:00

Президент Фінляндії зробив заяву про припинення війни в Україні

07:00

Улюбленці 2026 року: 3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками у рік КоняВідео

06:22

Дружина популярної голлівудської акторки вагітна: "Малюк на підході"

06:15

Є кілька дат у грудні: коли потрібно спалити лавровий листок і що це принесеВідео

06:10

Переговори в глухому куті. Що далі?Погляд

05:50

Зірвуть справжній куш: трьом знакам зодіаку доля подарує феєричне багатство

05:30

Снігопади, ожеледиця та туман: названо регіони, які накриє зимовий шторм

05:10

"Проплачена історія": наречена Дмитра Кулеби жорстко відповіла на нападки

04:28

"Розпад цілком реальний": Тука сказав, чому Заходу не варто рятувати Росію

04:02

Влупив майже 7-бальний шторм: як довго "труситиме" посилена магнітна буря

03:43

Пʼять знаків зодіаку ось-ось казково розбагатіють: до кого йдуть великі гроші

Реклама
03:07

Картопля звариться вдвічі швидше: простий трюк, який знають одиниці

02:28

Кримінальний мікрорайон Харкова, який оминає навіть поліція: справжня історія локаціїВідео

01:59

Розкол між Трампом і Європою зростає: Кремль уже рахує бонуси — CNN

01:33

Які авто найменше втрачають у ціні при перепродажі - визначено 10 моделей

00:51

Перехід ЗСУ на корпуси завершено: Сирський розповів, що змінилося у війську

09 грудня, вівторок
23:51

Зеленський зробив заяву щодо призначення нового керівника ОП: розкрито подробиці

23:45

Кінець бойкоту: які види спорту дозволять атлетам РФ виступати під своїм прапором

23:12

"У нас немає сил": Зеленський зробив заяву про "обмін" Донбасу та назвав дати виборів

22:09

Тарас Тополя несподівано заговорив про романтику: "Я не з тих"

21:54

Пробіг не вирок: ТОП-5 седанів із дизельними двигунами, які не підведуть

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти