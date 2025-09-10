Росія атакувала Польщу: Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів

Засідання польського уряду заплановано на 9 годину ранку за київським часом.

Дональд Туск збирає екстрене засідання уряду через атаку дронів РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, pixabay

Коротко:

Дрони РФ порушили повітряний простір Польщі

ЗС Польщі збили російські БПЛА

Туск збирає екстрене засідання уряду

Під час повітряного нальоту на Україну в ніч на 10 вересня Росія атакувала Польщу. Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду. Воно заплановане на 9 годину ранку за київським часом.

Як повідомив прессекретар польського уряду Адам Шлапка, триває зустріч прем'єр-міністра Дональда Туска з міністрами, відповідальними за безпеку держави.

"Прем'єр-міністр скликав надзвичайне засідання Ради міністрів на 8.00", - написав він.

Оголошено прискорений виклик резервістів

Через порушення повітряного простору низка воєводств Польщі оголосила про прискорений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.

"Військовослужбовці можуть отримати заклик про негайну ставку: до 6 годин у воєводствах: Підляшшя, Мазовець, Люблін і Прикарпатська область, до 12 годин у воєводствах: Поморське, Вармінсько-Мазурське, Куявсько-Поморське, 12-та година, Міві-Мітокшискі і Малопольща", - йдеться у повідомленні.

Російські дрони в Польщі були збиті

Тим часом Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники. Дрони були збиті.

"У результаті сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", - ідеться в заяві командування ЗС Польщі в соцмережі Х.

За наказом оперативного командувача Збройних Сил "негайно розпочали оборонні процедури". Зазначається, що польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС ухвалив рішення про їхню нейтралізацію.

"Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів", - ідеться в повідомленні.

Сили ППО залишаються "в повній готовності до подальших дій".

Відомо, що польський прем'єр Дональд Туск проінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та дії, вжиті країною проти об'єктів, які порушили повітряний простір.

Атака на Польщу - Навроцький відреагував на агресію РФ

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з моменту порушення російськими дронами повітряного простору країни постійно контактує з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони і ключовими командирами Збройних сил Польщі.

"Я брав участь у брифінгу в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Незабаром я проведу брифінг у Бюро національної безпеки (BBN), в якому візьме участь прем'єр-міністр. Безпека нашої батьківщини є нашим високим пріоритетом і вимагає тісної співпраці", - написав він у соцмережі Х.

Як США відреагували на наліт дронів РФ у Польщу

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі та закликав надати Україні зброю для ударів по РФ.

"Росія атакує союзника по НАТО, Польщу, за допомогою іранських безпілотників менш ніж за тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни", - написав Вілсон у соцмережі Х.

Він закликав адміністрацію Трампа негайно дати відсіч таким діям.

За його словами, необхідно терміново запровадити суворі санкції, здатні знищити російську військову машину, і надати Україні озброєння, яке дасть змогу наносити удари по території РФ.

"Шахеди" залетіли в Польщу під час атаки на Україну - головне

Як писав Главред, близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.

Польща закрила низку аеропортів. Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни. У повітря були підняті не лише польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників.

Жителів Польщі закликали до завершення військової операції залишатися вдома.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Зазначимо, в ніч на 10 вересня російська окупаційна армія РФ атакувала Україну протягом 11 годин. Під ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.

Ризик конфлікту РФ і НАТО: прогноз експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що країна-агресор Росія, ймовірно, готується до вторгнення в країни НАТО.

За його словами, відновлення Ленінградського військового округу є одним із доказів підготовки РФ до нової війни. Спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" також можуть свідчити про підготовчі етапи можливого вторгнення в країни Альянсу.

При цьому Коваленко наголосив у коментарі Главреду, що поки що на білоруській території немає достатньої кількості сил та засобів для формування ударного угруповання, яке б становило загрозу для Литви або Польщі.

Олександр Коваленко народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

