В НАТО анонсували новий формат допомоги Україні: що він передбачає

Столтенберг наголосив на необхідності зміни підходу щодо допомоги Україні, адже НАТО має гарантувати стабільність і передбачуваність у підтримці.

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Столтенберг анонсував новий формат допомоги НАТО для України / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

НАТО займається розробкою нового формату для надання допомоги Україні. Це допоможе забезпечити стабільність та передбачуваність у допомозі Україні у війні проти РФ. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо твердо стояти в нашій підтримці України. Я вітаю той факт, що союзники найбільше надають зброю, боєприпаси та обладнання. Але в України є термінові потреби. Будь-яке зволікання в наданні підтримки має наслідки на полі бою", - зауважив генсек НАТО.

Столтенберг підкреслив, що НАТО має забезпечити стабільну та передбачувану підтримку Україні, щоб союзники більше покладались на зобов'язання Альянсу, а не на добровільні внески.

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"Нам потрібно змістити динаміку нашої підтримки - ми маємо гарантувати надійну і передбачувану допомогу в секторі безпеки для України на довгий період, щоб ми менше покладалися на добровільні внески, а більше - на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше - на багаторічні обіцянки", - наголосив він.

Саме тому, за словами Столтенберга, міністри обговорюватимуть механізми того, як Альянс може взяти на себе більше відповідальності за координацію військової допомоги Україні, закріплюючи це в рамках НАТО.

"Ми також обговорюватимемо багаторічні фінансові зобов'язання, щоб підтримувати нашу допомогу", - пояснив Столтенберг.

Він також заявив, що НАТО збільшить свою участь у координації зусиль в рамках Контактної групи оборони України у форматі "Рамштайн" для підвищення ефективності у питання постачання до України зброї та військового обладнання.

"НАТО є частиною Контактної групи, яка здійснила дуже важливу роботу з доставці такої допомоги, тож союзники по НАТО надали безпрецедентний рівень допомоги для України, яка великою мірою була організована Константною групою з оборони України в форматі "Рамштайн". Ми могли координувати цю роботу із вже існуючими структурами, тому що великою мірою за це відповідають ті самі люди. Ми маємо генерала Каволі, який є американським командувачем, але водночас він є командувачем НАТО, тож, безумовно, це буде координуватися", - сказав Єнс Столтенберг.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Вступ України до НАТО - військова допомога від Альянсу

У НАТО планують створити п'ятирічний фонд внесків для України на суму 100 мільярдів доларів. Цю ініціативу представив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Bloomberg.

У США розраховують, що під час саміту НАТО, запланованого на 9-11 липня у Вашингтоні, союзники обговорять "дорожню карту" вступу України до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський скликав важливу спеціальну нараду щодо співпраці з НАТО. На зустрічі обговорювалися питання сумісності та перспектив на цей рік стосовно роботи з Альянсом.

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