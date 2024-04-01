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"У Європі не буде безпечно без України": Зеленський скликав зустріч щодо роботи з НАТО

Ангеліна Підвисоцька
1 квітня 2024, 20:38
Зеленський зазначив, що перед відносинами між Україною та НАТО є кілька фундаментальних питань.
НАТО, Зеленський
Зеленський скликав важливу зустріч щодо роботи з НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський скликав дуже важливу спеціальну нараду щодо роботи з НАТО. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

На цій нараді обговорювали питання сумісності та перспектив на цей рік щодо роботи з Альянсом. Зеленський зазначив, що на зустрічі були присутні всі українські міжнародники, міністр оборони Рустем Умеров і міжнародна команда міністерства.

Президент також акцентував увагу на тому, що цей рік ставить кілька фундаментальних питань перед відносинами між Україною та НАТО.

відео дня

"Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі", - додав Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

'У Європі не буде безпечно без України': Зеленський скликав зустріч щодо роботи з НАТО
Зеленський скликав важливу зустріч щодо роботи з НАТО / фото: скріншот

Ризик війни Росії та НАТО - останні новини за темою

Німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку Росії для уряду, в якому прогнозується, що з 2026 року Росія може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного альянсу.

У розвідці Естонії заявили, що Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може статися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки і проводить переформатування своєї армії.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNBC від 20 березня наголосив, що Путін активізує зусилля з переведення економіки Росії на воєнні рейки, щоб мати змогу напасти на НАТО вже у 2026 або 2027 році.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив 9 лютого, що нові розвідувальні дані вказують на те, що Росія може спробувати напасти на країну НАТО впродовж трьох-п'яти років, це швидше, ніж оцінювало НАТО у 2023 році.

У січні німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу вже писало про те, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. У документі докладно викладався можливий "шлях до конфлікту" між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Пізніше повідомлялося, що Bild опублікувало сценарій, який у НАТО вважають базовим. Однак є ще один - потенційне захоплення агресором Росією шведського острова Готланд, писало видання Redaktionsnetzwerk Deutschland. Другий сценарій передбачає агресію проти країн Балтії. В Альянсі побоюються першого варіанту розвитку подій.

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