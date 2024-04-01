'У Європі не буде безпечно без України': Зеленський скликав зустріч щодо роботи з НАТО

Зеленський зазначив, що перед відносинами між Україною та НАТО є кілька фундаментальних питань.

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Зеленський скликав важливу зустріч щодо роботи з НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський скликав дуже важливу спеціальну нараду щодо роботи з НАТО. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

На цій нараді обговорювали питання сумісності та перспектив на цей рік щодо роботи з Альянсом. Зеленський зазначив, що на зустрічі були присутні всі українські міжнародники, міністр оборони Рустем Умеров і міжнародна команда міністерства.

Президент також акцентував увагу на тому, що цей рік ставить кілька фундаментальних питань перед відносинами між Україною та НАТО.

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"Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі", - додав Зеленський.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Зеленський скликав важливу зустріч щодо роботи з НАТО / фото: скріншот

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