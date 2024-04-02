Вступ України до НАТО: у США розкрили плани на липневий саміт Альянсу

Україна вступить до Північноатлантичного альянсу, потрібно вирішити питання щодо механізму її інтеграції в блок, сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Потрібна "дорожня карта" вступу України до НАТО - Блінкен / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У США розраховують, що на саміті НАТО, який має відбутися 9-11 липня у Вашингтоні, союзники обговорять "дорожню карту" вступу України до Альянсу. Раніше держави вже запевнили Київ у тому, що держава вступить до колективного блоку безпеки Заходу. Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

Під час пресконференції з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне він розповів про те, що питання майбутнього вступу України до НАТО обговорюватиметься на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Американський дипломат акцентував увагу на тому, що на саміті НАТО 2023 року союзники запевнили: Київ буде в блоці.

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"Проблема в тому, щоб мати хорошу і зрозумілу "дорожню карту", щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт у НАТО, приурочений 75-річчю Альянсу (у Вашингтоні - ред.) справді буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю "дорожню карту", - сказав Ентоні Блінкен і наголосив, що "дорожня карта" стане "необхідним містком" для вступу України до НАТО.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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