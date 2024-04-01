Генерал розповів чи варто було скоро чекати війська НАТО в Україні

Віктор Ягун закликає українців не думати про те, що західні союзники збираються надсилати в Україну гігантські маси своїх військ.

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Військ НАТО в Україні не буде, доки країна не увійде до Альянсу - Віктор Ягун / колаж Главред, фото Facebook і ua.depositphotos.com

Військ Північноатлантичного альянсу не буде в Україні - доти, доки Україна туди не вступить. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Це критична помилка. Військ НАТО в Україні не буде, поки країна не увійде до Альянсу. На території України можуть з'явитися представники військ держав, які є членами НАТО, це взагалі інша історія. У рамках двосторонніх домовленостей із Києвом можуть прибути, скажімо, французи, поляки, литовці, шведи і британці. У найближчий період ми можемо побачити в Україні представників окремих підрозділів. Що вони будуть робити? Військові сили цих країн можуть забезпечити захист наших тилів. Наприклад, вони можуть взяти під охорону північний кордон із Білоруссю. Цікаво було б подивитися, як пішли б уперед білоруси, розуміючи, що перед ними укріпрайони, які охороняють умовні поляки чи шведи. Хоча у самих шведів армія налічує 35 тисяч військових, тож їхня поява в Україні ефемерна. У нас деякі бригади здатні прикрити всю Швецію. Яку роль можуть виконувати французи, сказати важко. У них є експедиційний корпус, який називається Іноземний легіон. Утім, його чисельність - лише 20 тисяч військових", - сказав він.

Ягун закликає українців не думати про те, що західні союзники збираються надсилати в Україну гігантські маси своїх військ.

"Ми не повинні думати, що на Заході готові відправити в Україну тисячі або мільйони військ. Свого часу у французів, німців та італійців були мільйонні армії, але тепер війна стала іншою. Ніхто такою кількістю військ уже не воює, західний світ працює з технологіями. Зараз набагато безпечніше розірвати касетний боєприпас десь у повітрі, накрити територію в кілька футбольних полів і забезпечити собі спокійне життя на кілька днів наперед, ніж ставити людей в окопи, щоб вони місяцями там сиділи. Замість спостережного пункту можна поставити відеокамеру, а щоб не використовувати авіацію, запустити розвідувальний дрон", - сказав він.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася й оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Дивіться на відео інтерв'ю Віктора Ягуна Главреду:

Військова допомога Україні від Заходу

Україна чекає на рішення щодо допомоги США в березні-квітні, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Штати досі не проголосували за законопроєкт, яким передбачено понад 60 мільярдів допомоги для України. Республіканці блокують ініціативу через питання кордону з Мексикою, а Білий дім за відсутності рішення Конгресу не може виділяти Києву пакети допомоги.

Законодавці розглянуть ініціативу про допомогу Україні та союзникам, сказав голова Палати представників Майк Джонсон. За його словами, також вивчається можливість оплати підтримки Києву коштом конфіскованих у російських олігархів грошових коштів.

Україна може недоотримати військову допомогу від ЄС, написали журналісти CNN. Як вважають в американській пресі, Європі не вистачає узгодженості та політичної волі в питанні підтримки Києва.

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