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НАТО хоче створити для України фонд на 100 мільярдів доларів - Bloomberg

Ангеліна Підвисоцька
2 квітня 2024, 21:50оновлено 2 квітня, 22:27
Генсек НАТО запропонувала створити фонд внесків для України на термін до п'яти років.
Столтенберг, Україна
НАТО може створити фонд для України на 100 мільярдів доларів / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, УНІАН

У НАТО планують створити п'ятирічний фонд внесків для України на суму 100 мільярдів доларів. З такою ініціативою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Bloomberg.

Створити цей фонд планують у рамках пакета, підписаного лідерами країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Країни обговорюють механізми розподілу цих внесків.

Зазначається, що НАТО може взяти на себе обов'язок очолюваної США Контактної групи оборони України, яка координує постачання зброї з близько 50 країн. Такий крок дасть змогу позбутися можливих політичних втручань, які можуть відбутися після виборів президента США в листопаді.

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Подібні дії НАТО можуть свідчити про те, що союзники прихильні до України, що зламає план Путіна про можливість "пережити" союзників Києва.

Україна в НАТО - головні новини за темою

Україна зможе вступити в Альянс тільки всією своєю територією, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За словами чиновника, в Альянсі поки що не пропонують Києву моделі інтеграції до блоку із конкретними термінами.

Україна очікує на рішення, які наблизять до НАТО, сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Зеленський і Столтенберг поговорили про підготовку липневого саміту НАТО.

Україну можуть не запросити в НАТО в липні 2024-го, вважає помічник генерального секретаря Альянсу з політичних питань і політики безпеки Борис Руге. Натівський чиновник сказав, що Брюссель очікує від Києва реформ у сфері безпеки та політичних перетворень.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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НАТО новини США військова допомога вступ до НАТО Йенс Столтенберг
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