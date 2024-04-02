НАТО хоче створити для України фонд на 100 мільярдів доларів - Bloomberg

Генсек НАТО запропонувала створити фонд внесків для України на термін до п'яти років.

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НАТО може створити фонд для України на 100 мільярдів доларів / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, УНІАН

У НАТО планують створити п'ятирічний фонд внесків для України на суму 100 мільярдів доларів. З такою ініціативою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Bloomberg.

Створити цей фонд планують у рамках пакета, підписаного лідерами країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Країни обговорюють механізми розподілу цих внесків.

Зазначається, що НАТО може взяти на себе обов'язок очолюваної США Контактної групи оборони України, яка координує постачання зброї з близько 50 країн. Такий крок дасть змогу позбутися можливих політичних втручань, які можуть відбутися після виборів президента США в листопаді.

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Подібні дії НАТО можуть свідчити про те, що союзники прихильні до України, що зламає план Путіна про можливість "пережити" союзників Києва.

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